Drei Ländle-Damen im Rennen um die Speedtickets

Fehler kostete 1,2 Sekunden

Nachdem sich „Mäggy“ – die am Donnerstag das allererste Mal auf der O.K.-Piste unterwegs war – im ersten Abfahrtstraining herantastete, zeigte sie bereits im zweiten mit Rang acht, dass auch hier mit ihr zu rechnen ist. Ein massiver Fehler im vierten Sektor warf die Head-Pilotin im Rennen aber zurück. Platz 18 im Super-G war für die Lecherin das zweitbeste Ergebnis in dieser Disziplin. Und ein Blick auf die Teilzeiten zeigt: Ohne den gravierenden Fehler in Sektor zwei – der 1,2 Sekunden gekostet hatte – wäre es wohl ihr zweites Karriere-Podest im Weltcup geworden.