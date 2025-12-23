Wüste Schlägerei mit Holzprügel in Tiefgarage

Am Montagnachmittag sind sich in einer Tiefgarage in Dornbirn zwei Männer, 32 und 57 Jahre alt, in die Haare geraten. Die beiden Kontrahenten schlugen so lange aufeinander ein, bis sie von der Polizei getrennt wurden.
Auslöser der Prügelei war im Grunde eine Lappalie: Gegen 14 Uhr machte sich der 57-Jährige daran, mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke zu fahren. Just in diesem Moment liefen der 32-Jährige und seine Begleiterin hinter dem Fahrzeug vorbei. Es gab zwar keinen Zusammenstoß, dennoch hatte der 32-Jährige den Eindruck, beinahe angefahren worden zu sein. Also sprach der den Autolenker an.
Holzprügel als Waffe und Ringkampf am Boden
Binnen weniger Sekunden lief die Situation komplett aus dem Ruder: Erst schlug der Jüngere mehrfach auf den 57-Jährigen ein, dann holte Letzterer eine rund 60 Zentimeter lange Holzlatte aus dem Auto und schlug mit roher Gewalt zurück. Bereits am Boden liegend, lieferten sich die beiden auch noch einen Ringkampf – erst die alarmierten Polizeikräfte konnten die Streithähne trennen. Beide Männer zogen sich bei der Prügelei leichte Verletzungen zu – sie suchten jeweils selbstständig einen Arzt auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.