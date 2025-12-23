Wüste Schlägerei mit Holzprügel in Tiefgarage

Holzprügel als Waffe und Ringkampf am Boden

Binnen weniger Sekunden lief die Situation komplett aus dem Ruder: Erst schlug der Jüngere mehrfach auf den 57-Jährigen ein, dann holte Letzterer eine rund 60 Zentimeter lange Holzlatte aus dem Auto und schlug mit roher Gewalt zurück. Bereits am Boden liegend, lieferten sich die beiden auch noch einen Ringkampf – erst die alarmierten Polizeikräfte konnten die Streithähne trennen. Beide Männer zogen sich bei der Prügelei leichte Verletzungen zu – sie suchten jeweils selbstständig einen Arzt auf.