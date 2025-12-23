Vorteilswelt
Einsatz in Dornbirn

Wüste Schlägerei mit Holzprügel in Tiefgarage

Vorarlberg
23.12.2025 14:24
Erst die Polizei konnte die beiden Streithähne trennen.
Erst die Polizei konnte die beiden Streithähne trennen.

Am Montagnachmittag sind sich in einer Tiefgarage in Dornbirn zwei Männer, 32 und 57 Jahre alt, in die Haare geraten. Die beiden Kontrahenten schlugen so lange aufeinander ein, bis sie von der Polizei getrennt wurden.

Auslöser der Prügelei war im Grunde eine Lappalie: Gegen 14 Uhr machte sich der 57-Jährige daran, mit seinem Auto rückwärts aus einer Parklücke zu fahren. Just in diesem Moment liefen der 32-Jährige und seine Begleiterin hinter dem Fahrzeug vorbei. Es gab zwar keinen Zusammenstoß, dennoch hatte der 32-Jährige den Eindruck, beinahe angefahren worden zu sein. Also sprach der den Autolenker an.

Holzprügel als Waffe und Ringkampf am Boden
Binnen weniger Sekunden lief die Situation komplett aus dem Ruder: Erst schlug der Jüngere mehrfach auf den 57-Jährigen ein, dann holte Letzterer eine rund 60 Zentimeter lange Holzlatte aus dem Auto und schlug mit roher Gewalt zurück. Bereits am Boden liegend, lieferten sich die beiden auch noch einen Ringkampf – erst die alarmierten Polizeikräfte konnten die Streithähne trennen. Beide Männer zogen sich bei der Prügelei leichte Verletzungen zu – sie suchten jeweils selbstständig einen Arzt auf.

Vorarlberg
