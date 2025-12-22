5000 Menschen im Ländle sind glücksspielsüchtig

Die Beratungsstelle Clean ist seit über 30 Jahren fester Bestandteil in der Suchthilfe in Vorarlberg. Die Hilfeleistungen reichen vom niederschwelligen Kontakt über die ambulante Betreuung an den Clean-Standorten in Bregenz, Feldkirch und Bludenz und – als Teil der Stiftung Maria Ebene – bis hin zur Übergabe in stationäre Therapien. Mit kommendem Jahr startet das Clean ein neues spezialisiertes Gruppentherapieangebot für Betroffene von Glücksspielsucht. „Damit wollen wir den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Bereich von Verhaltenssüchten Rechnung tragen und gehen gezielt auf entsprechende Rückmeldungen von Betroffenen ein“, erklärt Clean-Bereichsleiter David Junker. Seit Jahren beobachtet man bei Clean einen starken Anstieg sogenannter Verhaltenssüchte. Dazu zählen vor allem das pathologische Glücksspiel, aber auch problematischer Spiel- bzw. Medienkonsum, der gerade bei Jugendlichen erhebliche negative Auswirkungen zeigen kann. „Österreichweit weisen laut Studien mehr als ein Prozent der Bevölkerung ein problematisches Glücksspielverhalten auf. Allein in Vorarlberg sind es schätzungsweise knapp 5000 Menschen, die davon betroffen sein dürften. Und hier reden wir nicht von süchtigem Spiel- oder Medienkonsum, sondern ausschließlich von Glücksspiel“, verdeutlicht Junker.