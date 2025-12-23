Die vielen Talente des Herrn Stadelmann

Der Vorarlberger Immobilienmakler Sandro J. Stadelmann feierte jüngst Buchpremiere und App-Präsentation in der Eden Bar in Wien. Der junge Mann hat in seinem Leben schon viel erreicht.
Der international erfolgreiche Immobilienmakler Sandro J. Stadelmann mit Vorarlberger Wurzeln feierte kürzlich die Präsentation seines neuen Buches „Das Immobilien 1×1“ in der legendären Eden Bar in Wien. Gleichzeitig kündigte er den bevorstehenden Launch der exklusiven „Privé“-App an – zwei Projekte, mit denen Stadelmann neue Maßstäbe in der Immobilien- und Lifestyle-Branche setzen möchte. „Diese Persönlichkeiten habe ich früher im Fernsehen bewundert – heute signiere ich ihnen mein Buch“, freut sich Stadelmann über das restlos ausgebuchte Event, das Stars und Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Showbusiness anzog.
Unter den rund 130 Gästen befanden sich unter anderem der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Helge Payer, Stürmer-Ikone Stefan Maierhofer sowie die Ex-Missen Silvia Schachermayer und Tanja Duhovich. Der Umgang mit prominenten Kunden gehört für Stadelmann längst zum Alltag. Seit vielen Jahren betreut er mit Handschlagqualität und fachlicher Kompetenz bekannte Namen aus der deutschen Bundesliga ebenso wie Künstler aus der internationalen Musikszene. Einer seiner Kunden, Rapper RAF Camora, bezeichnet ihn im Buch sogar als den „hartnäckigsten Immobilienmakler der Hotspots“. Sein Erfolgsrezept erklärt Stadelmann so: „Ich bin noch alte Schule und lebe Werte wie Loyalität und Zuverlässigkeit. Abliefern muss man immer – und gerade prominente Kunden erwarten einen Rundumservice, oft 24/7.“
Vorarlberger Mentalität als Erfolgsfaktor
Aufgewachsen in Bregenz, verdankt Stadelmann seine ausgeprägte Arbeitsmoral nicht zuletzt der Vorarlberger Mentalität: „Das hat mich sehr geprägt. Meine Oma Hilde aus Buch sagte immer: ’Wer feiern kann, kann am nächsten Tag auch arbeiten.’ Das habe ich immer gelebt.“ Statt selbst ein „Hüsle“ zu bauen, liegt sein Fokus als Immobilienmakler auf Verkauf, Beratung und Vermittlung. Bei der Buchpräsentation gewährte der Autor Einblicke in seine über 17-jährige Erfahrung in der Immobilien- und Baubranche. Im Mittelpunkt seines Buches steht die Bedeutung von Wissen, Transparenz und gründlicher Vorbereitung – für Käufer, Verkäufer, Investoren und Makler gleichermaßen. „Der enorme Zuspruch bestätigt meine Mission: Die Immobilienbranche braucht mehr Transparenz. Mit ’Das Immobilien 1×1’ möchte ich Einsteigern wie Profis das essenzielle Rüstzeug für fundierte Entscheidungen mitgeben“, so Stadelmann.
Schon früh fasste der Vorarlberger in der Immobilienbranche Fuß, parallel dazu zog es ihm aber auch immer wieder ins Rampenlicht: Vor zehn Jahren wurde er Dritter bei der Mister-Austria-Wahl, zudem hat er eine Schauspielschule in Wien besucht, im Theater gespielt und in einem deutschen Fernsehfilm mitgewirkt. Trotzdem blieb der Job als Immobilienmakler stets sein beruflicher Anker. „Ich warte beim Schauspielen auf den richtigen Moment – so wie einst Arnold Schwarzenegger. Auch er hat vor Hollywood sein Geld mit Immobilien verdient.“
„Privé“-App: Exklusive Immobilien und Lifestyle
Ein besonderes Highlight des Abends war die Ankündigung des offiziellen Launches der neuen „Privé“-App, die Immobilien- und Lifestyle-Angebote auf exklusive Weise vereinen soll. „Meine VIP-Kunden fragen mich oft nach Empfehlungen. Deshalb bietet Privé nicht nur handverlesene Immobilien, sondern auch persönliche Lifestyle-Tipps“, erklärt Stadelmann. Genannt werden exklusive Adressen auf Mallorca, Zypern und in Dubai – weitere internationale Hotspots sollen folgen. Als geschlossene Plattform ermöglicht „Privé“ ausgewählten Nutzern die diskrete Vernetzung abseits klassischer Immobilienportale. So können auch Off-Market-Objekte gezielt einem exklusiven Kreis präsentiert werden. Klingt ganz danach, als würde Stadelmann seinen nächsten Volltreffer landen!
