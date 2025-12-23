Die vielen Talente des Herrn Stadelmann

Vorarlberger Mentalität als Erfolgsfaktor

Aufgewachsen in Bregenz, verdankt Stadelmann seine ausgeprägte Arbeitsmoral nicht zuletzt der Vorarlberger Mentalität: „Das hat mich sehr geprägt. Meine Oma Hilde aus Buch sagte immer: ’Wer feiern kann, kann am nächsten Tag auch arbeiten.’ Das habe ich immer gelebt.“ Statt selbst ein „Hüsle“ zu bauen, liegt sein Fokus als Immobilienmakler auf Verkauf, Beratung und Vermittlung. Bei der Buchpräsentation gewährte der Autor Einblicke in seine über 17-jährige Erfahrung in der Immobilien- und Baubranche. Im Mittelpunkt seines Buches steht die Bedeutung von Wissen, Transparenz und gründlicher Vorbereitung – für Käufer, Verkäufer, Investoren und Makler gleichermaßen. „Der enorme Zuspruch bestätigt meine Mission: Die Immobilienbranche braucht mehr Transparenz. Mit ’Das Immobilien 1×1’ möchte ich Einsteigern wie Profis das essenzielle Rüstzeug für fundierte Entscheidungen mitgeben“, so Stadelmann.