Zeugen gesucht

Fahrradfahrerin von Auto abgedrängt

Chronik
23.12.2025 09:48
Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.
Am Montagabend hat ist in Lauterach eine 36-jährige Frau mit ihrem Fahrrad samt Anhänger zu Sturz gekommen und hat sich dabei verletzt. Ausgelöst hat den Unfall ein rücksichtsloser Autolenker.

Gegen 17.40 Uhr radelte die 36-Jährige die Lauteracher Unterfeldstraße in Fahrtrichtung Harderstraße entlang, als sich von hinten ein kleiner weißer Pkw näherte. Schließlich machte sich der Lenker oder Lenkerin des Gefährts daran, die Bikerin zu überholen – ohne allerdings auch nur ansatzweise genügend Abstand zu halten. Um eine Kollision zu vermeiden, sah sich die 36-Jährige zu einem Ausweichmanöver gezwungen. Dabei touchierte der Vorderreifen ihres Fahrrades fatalerweise den Randstein, die Frau kam böse zu Sturz.

Dreiste Fahrerflucht
Eine entgegenkommende Fahrzeuglenkerin leistete dem Unfallopfer umgehend Erste Hilfe. Der Lenker oder die Lenkerin des weißen Autos setzte die Fahrt hingegen fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Lauterach bittet die Lenkerin oder den Lenker des weißen Pkw sowie allfällige weitere Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

