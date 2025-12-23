Fahrradfahrerin von Auto abgedrängt

Gegen 17.40 Uhr radelte die 36-Jährige die Lauteracher Unterfeldstraße in Fahrtrichtung Harderstraße entlang, als sich von hinten ein kleiner weißer Pkw näherte. Schließlich machte sich der Lenker oder Lenkerin des Gefährts daran, die Bikerin zu überholen – ohne allerdings auch nur ansatzweise genügend Abstand zu halten. Um eine Kollision zu vermeiden, sah sich die 36-Jährige zu einem Ausweichmanöver gezwungen. Dabei touchierte der Vorderreifen ihres Fahrrades fatalerweise den Randstein, die Frau kam böse zu Sturz.