Musik aus dem Norden zum Weihnachtsfest

Im vergangenen Festspielsommer haben wir, dank der neuen Intendantin Lilli Paasikivi, viel Musik von Jean Sibelius erlebt. Die Bregenzer Meisterkonzerte legte noch eins drauf, denn am Wochenende gastierte im Festspielhaus das Estonian National Symphony Orchestra und spielte neben dem estnischen Komponisten Arvo Pärt ebenfalls Musik von Jean Sibelius. Das ist gut so, denn dieser Komponist sollte viel öfter gespielt werden. Seine Klangwelt ist in seiner Epoche singulär und auf eine ganz besondere Weise sehr klar. Das gilt besonders für sein Hauptwerk, seine Zweite Sinfonie, die nach der Pause ertönte. Dass dieses monumentale Stück mit seiner Spieldauer von fast 50 Minuten so fassbar wie ein offenes Buch herüberkam, war nicht zuletzt das Verdienst des Dirigenten Olari Elts, der dem Orchester seit 2020 vorsteht. Seine Zeichengebung ist lebhaft, doch nie selbstgefällig. Sie ist den Musikern zugewandt und vermag es, die Themen klar auszuformulieren und Steigerungen schlüssig zu organisieren.