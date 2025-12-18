Auto-Einbrecher nahm arabische Gäste ins Visier

Nach Raubüberfall festgenommen

Angeklagt war er auch wegen eines Raubes und einer Körperverletzung. Am 16. August hatte nämlich ein arabischer Passant den Algerier bei der Tat beobachtet. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der 44-Jährige mit seinem mitangeklagten Bruder (49) eine Geldbörse stahl. Doch das Raub-Opfer war militärisch ausgebildet, ließ nicht locker und holte sich seine Geldbörse zurück. So kam es danach auch zur Festnahme.