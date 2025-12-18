Auto-Einbrecher nahm arabische Gäste ins Visier

Ob beim Kitzsteinhorn in Kaprun oder am Hintersee in Mittersill: Gerade die vielen arabischen Gäste im Salzburg Pinzgau besuchen gern diese Sehenswürdigkeiten. Das wusste auch ein Algerier (44): Gezielt hat er es auf die Mietautos der Urlauber abgesehen, wirft ihm der Staatsanwalt vor.
Laut Anklage nutzte er einen Störsender, um die Mietfahrzeuge der Araber aufzubrechen – in drei Fällen fand er Tausende Euro in bar. Zwei weitere Einbrüche blieben beim Versuch. Beim Prozess am Dienstag im Landesgericht Salzburg meinte er aber, dass er nicht zum Stehlen in den Pinzgau kam, sondern „zum Sightseeing“.
Nach Raubüberfall festgenommen
Angeklagt war er auch wegen eines Raubes und einer Körperverletzung. Am 16. August hatte nämlich ein arabischer Passant den Algerier bei der Tat beobachtet. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der 44-Jährige mit seinem mitangeklagten Bruder (49) eine Geldbörse stahl. Doch das Raub-Opfer war militärisch ausgebildet, ließ nicht locker und holte sich seine Geldbörse zurück. So kam es danach auch zur Festnahme.
Die bereits rechtskräftigen Urteile: 24 Monate Haft, acht davon unbedingt, für den 44-Jährigen. Auch sein Bruder, der nur bei der Gewalttat dabei war, erhielt 20 Monate Haft, sechs davon unbedingt.
