Michaela Dorfmeister:

„Lindsey Vonn holt bei Olympia fix eine Medaille“

Ski Alpin
18.12.2025 18:30
Auch für „Krone“-Kolumnistin Michaela Dorfmeister ist Lindsey Vonn eine der heißen ...
Auch für „Krone"-Kolumnistin Michaela Dorfmeister ist Lindsey Vonn eine der heißen Medaillenkandidatinnen.

Michaela Dorfmeister spricht in ihrer neuesten Kolumne über das Phänomen Lindsey Vonn. Laut der Doppel-Olympiasiegerin spielt das Alter der US-Amerikanerin keine so große Rolle. 

Wie schnell Lindsey Vonn immer noch Kurven fahren kann, hat sie in St. Moritz gezeigt. Sie hat ihr fahrerisches Können, über das sie immer noch verfügt, perfekt ausgespielt. Dazu gab es beste Bedingungen. Das hat ihr in die Karten gespielt. Die Konkurrenz um Sofia Goggia und Conny Hütter muss sich da noch schön viele Sachen abschauen. Ich denke, dass es in Val d’Isere aber in einer ähnlichen Tonart weitergeht. Diese geniale Strecke mit den Gleitkurven ist sicher noch einmal mehr auf sie zugeschnitten.

