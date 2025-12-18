IS kündigt an, „Juden überall“ anzugreifen

Am Donnerstag wurde eine Propagandaschrift im Internet verbreitet, die den Angriff am Bondi Beach als „Stolz von Sydney“ bezeichnet. Der IS bekannte sich bisher nicht zu dem Anschlag. In der Rundschrift war keine Rede davon, ob die beiden Attentäter dem IS die Treue geschworen haben. Wie berichtet, gehen die australischen Behörden davon aus, dass die beiden Männer von der Terrororganisation beeinflusst und motiviert waren.