Studie: Junge und Senioren werden immer einsamer

Rumänien liegt bei Einsamkeit vorne

Jedoch zeigt die Studie auch deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Staaten auf: Der Anteil der Befragten, die angaben, dass sie sich in den vergangenen vier Wochen meistens oder immer einsam gefühlt haben, lag etwa in Rumänien bei den über 65-Jährigen mit 20 Prozent am höchsten. Der Schnitt der Studie liegt bei rund acht Prozent. Dänemark gehört indes zu den wenigen Staaten, in denen sich die Jüngeren (16 bis 24 Jahre) mit rund neun Prozent am einsamsten gefühlt haben. In Österreich lagen die Altersgruppen im Vergleich zu anderen Staaten hingegen nah beieinander. Auch hier waren die Älteren zwar die einsamsten, jedoch lag der Wert mit rund fünf Prozent unter dem OECD-Schnitt.