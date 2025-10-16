Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarmierender Trend

Studie: Junge und Senioren werden immer einsamer

Leben
16.10.2025 19:57
Besonders bei jungen Menschen nimmt das Gefühl von Einsamkeit zu.
Besonders bei jungen Menschen nimmt das Gefühl von Einsamkeit zu.(Bild: chalabala.cz)

Wird Einsamkeit zur Volkskrankheit? Eine neue OECD-Studie zeigt einen erschreckenden Trend: Nicht nur die ältere, sondern auch die junge Generation fühlt sich einsam – und das, obwohl wir durch unsere Handys und Social Media ständig in Kontakt zu sein scheinen.

0 Kommentare

In den Industrieländern greift eine wachsende Einsamkeit unter jungen Leuten und Senioren um sich, wie eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ergeben hat. Unter den 16- bis 24-Jährigen sank der Anteil mit täglichen Kontakten zu Freunden zwischen 2015 und 2022 von 44 auf 36 Prozent, nachdem es bereits zwischen 2006 und 2015 einen Rückgang um neun Prozentpunkte gegeben hatte, wie die OECD am Donnerstag in Paris mitteilte.

Junge nehmen selten Kontakt zu Freuden auf
Die jüngste Altersgruppe sei auch die Einzige gewesen, die keinen Anstieg täglicher Kontakte zu Freunden über Telefon oder soziale Medien zu verzeichnen hatte. Zusammen mit den 25- bis 49-Jährigen trugen sie auch zum allgemeinen Anstieg des Anteils der Befragten bei, die nie Kontakt zu Freunden aufnehmen, so die OECD.

Lesen Sie auch:
Wolfgang Sila startete sein neues Projekt, weil er der Vereinsamung älterer Menschen ...
Krone Plus Logo
Kulinarische Idee
„Müssen die Menschen aus der Einsamkeit abholen“
28.09.2025
Freiwillige erzählt
Wie Besuche dem Leben von Elisabeth (64) guttun
03.07.2025
871.000 Tote pro Jahr
WHO schlägt Alarm: Einsamkeit macht krank
30.06.2025

Über 10 Prozent der Älteren treffen sich nie mit Freunden
Von dem Gefühl, dass sich die sozialen Beziehungen verschlechtert hätten, seien junge Menschen zwischen 2018 und 2022 die am stärksten betroffene Gruppe. Sie verzeichneten Verschlechterungen in fast allen Bereichen der sozialen Beziehungen. Unter älteren Menschen ab 65 Jahren wurde unterdessen unter allen Altersgruppen der stärkste Anstieg an sozialer Isolation festgestellt – dabei geht es um den Anteil der Menschen, der angibt, sich nie mit Freunden zu treffen. Der Anteil stieg zwischen 2015 und 2022 um 5,5 Prozentpunkte auf 11,4 Prozent. Bei diesen Zahlen müsse man jedoch die Zurückhaltung bei Kontakten während der Corona-Pandemie mitdenken.

Beschleunigung nach Corona-Pandemie
Insgesamt kam die OECD-Studie zu dem Ergebnis, dass der Anteil der Menschen in den Industrieländern, die sich persönlich mit anderen treffen, in den letzten 15 Jahren stetig zurückgegangen ist, während der häufige Kontakt mit Freunden und Familie über Telefon oder soziale Netzwerke zugenommen hat. Eine wachsende Minderheit sei sozial komplett isoliert – sie treffe sich nie mit Freunden und habe keinen Kontakt zu ihnen. Dieser Trend habe sich in den Jahren nach der Corona-Pandemie noch beschleunigt.

Rumänien liegt bei Einsamkeit vorne
Jedoch zeigt die Studie auch deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Staaten auf: Der Anteil der Befragten, die angaben, dass sie sich in den vergangenen vier Wochen meistens oder immer einsam gefühlt haben, lag etwa in Rumänien bei den über 65-Jährigen mit 20 Prozent am höchsten. Der Schnitt der Studie liegt bei rund acht Prozent. Dänemark gehört indes zu den wenigen Staaten, in denen sich die Jüngeren (16 bis 24 Jahre) mit rund neun Prozent am einsamsten gefühlt haben. In Österreich lagen die Altersgruppen im Vergleich zu anderen Staaten hingegen nah beieinander. Auch hier waren die Älteren zwar die einsamsten, jedoch lag der Wert mit rund fünf Prozent unter dem OECD-Schnitt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Leben
Alarmierender Trend
Studie: Junge und Senioren werden immer einsamer
Krone Plus Logo
Rechtliche Lage
Erntezeit! Darum „dürfen“ Bauern nachts arbeiten
Krone Plus Logo
Gesundheitsrisiko WC
Darum sollten Sie sich auf der Toilette kurzfassen
Stärkt den Rücken
Beckenbodentraining: Einfache Übungen für zu Hause
Folge von Donnerstag
Fit im Sitzen: Der Sesseltag mit Philipp

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine