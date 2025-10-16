Zutritt für Tel-Aviv-Fans bei Aston Villa verboten

Fans des israelischen Fußball-Klubs Maccabi Tel Aviv dürfen das Europa-League-Spiel am 6. November bei Aston Villa in Birmingham aus Sicherheitsgründen nicht besuchen!
Die Anweisung dazu sei von der für die Ausstellung von Sicherheitszertifikaten für jedes Spiel im Villa Park verantwortlichen Sicherheitsberatungsgruppe (SAG) gekommen, teilte der englische Premier-League-Klub am Donnerstag mit.
„Sicherheit steht bei allen Entscheidungen an erster Stelle!“
Der Klub sowie die Europäische Fußball-Union UEFA seien am Nachmittag von der Entscheidung informiert worden.
Die Polizei der West Midlands habe demnach Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit außerhalb des Stadions, da mit möglichen Protesten zu rechnen sei. „Die Sicherheit der Fans und Anrainer steht bei allen Entscheidungen an erster Stelle“, hieß es von Aston Villa.
