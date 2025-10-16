Vorteilswelt
Polizei kapituliert

Zutritt für Tel-Aviv-Fans bei Aston Villa verboten

Fußball International
16.10.2025 20:28
Fans von Maccabi Tel Aviv – in Birmingham gegen Aston Villa sind sie nicht mit dabei …
Fans von Maccabi Tel Aviv – in Birmingham gegen Aston Villa sind sie nicht mit dabei …(Bild: AFP/Jeroen Jumelet)

Fans des israelischen Fußball-Klubs Maccabi Tel Aviv dürfen das Europa-League-Spiel am 6. November bei Aston Villa in Birmingham aus Sicherheitsgründen nicht besuchen!

0 Kommentare

Die Anweisung dazu sei von der für die Ausstellung von Sicherheitszertifikaten für jedes Spiel im Villa Park verantwortlichen Sicherheitsberatungsgruppe (SAG) gekommen, teilte der englische Premier-League-Klub am Donnerstag mit.

„Sicherheit steht bei allen Entscheidungen an erster Stelle!“
Der Klub sowie die Europäische Fußball-Union UEFA seien am Nachmittag von der Entscheidung informiert worden.

Die Polizei der West Midlands habe demnach Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit außerhalb des Stadions, da mit möglichen Protesten zu rechnen sei. „Die Sicherheit der Fans und Anrainer steht bei allen Entscheidungen an erster Stelle“, hieß es von Aston Villa.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Birmingham
UEFA
