Wehrschütz: „Wäre das Signal der USA an Moskau“

Abseits des grausigen Kriegsdramas. Was war einer der skurrilsten Momente im Laufe Ihrer Reporter-Zeit an der ukrainischen Front?

Nach der Sprengung eines Dammes in der Ostukraine traf ich einen Mann vor seinem versunkenen Haus. Er wollte mir seine Ruine zeigen. Da ich nur Stiefel trug, gab er mir seine Fischerhose, und ich watete mit ihm durchs Wasser. Plötzlich ein Anruf aus Wien: „In drei Minuten ORF-Einstieg!“ Mir blieb nichts anderes übrig, als aus dem überfluteten Minengebiet zu berichten – bis zu den Hüften im Brackwasser stehend.