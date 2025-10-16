Vorteilswelt
„Es gibt da jemanden“

Neue Liebe? Das sagt SIE zu den Gabalier-Gerüchten

Society International
16.10.2025 11:43
Andreas Gabalier gibt sich geheimnisvoll, was sein Liebesleben betrifft. Seine schöne deutsche ...
Andreas Gabalier gibt sich geheimnisvoll, was sein Liebesleben betrifft. Seine schöne deutsche Schlagerkollegin hat jetzt aber doch etwas dazu gesagt.

Der Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier (40) ist frisch verliebt – das hat er selbst bestätigt: „Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird“, verriet er der „Bild“. Doch wer ist die geheimnisvolle Frau an seiner Seite? 

Schnell fiel der Verdacht auf Schlagerkollegin Jenice (35) – bekannt als „Deutschlands hübscheste Schlagersängerin“. Grund für die Spekulationen: Die Sängerin hinterließ angeblich auffällig viele Emojis unter Gabaliers Posts. Reicht das, um sie zu „überführen“?

„Einer der attraktivsten Männer“
Nicht ganz. Jetzt spricht Jenice selbst Klartext! „Ich bin nicht die neue Freundin von Andreas Gabalier“, stellte sie laut „Merkur.de“ klar.

Und weiter: „Er ist ein einzigartiger Künstler, und ich finde, dass er einer der attraktivsten Männer der Musikbranche ist, allerdings kommt ein Musiker als Freund/Beziehung für mich nicht infrage. Das funktioniert einfach nicht.“

Damit ist klar: Kein neues Schlager-Traumpaar – aber jede Menge Gesprächsstoff rund um den unsern Alpen-Elvis und Deutschlands schönste Schlagerstimme. 

