Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trump droht Hamas

„Werden keine Wahl haben, als sie zu töten“

Außenpolitik
16.10.2025 20:41
Bewaffnete Kämpfer der Hamas stehen Wache während der Übergabe von drei israelischen Geiseln.
Bewaffnete Kämpfer der Hamas stehen Wache während der Übergabe von drei israelischen Geiseln.(Bild: EPA/MOHAMMED SABER)

Trotz des Waffenstillstands im Gazastreifen sind am Donnerstag mindestens drei Palästinenser durch israelische Angriffe getötet worden. US-Präsident Donald Trump hat derweil die Hamas bedroht.

0 Kommentare

Wenn die Terrororganisation weiter Menschen im Gazastreifen töte, „werden wir keine Wahl haben als hineinzugehen und sie zu töten“, schrieb der Republikaner Trump auf der Plattform Truth Social. Es war unklar, was für Kräfte laut Trump dann genau in den Gazastreifen gehen würden. 

Hamas-Hinrichtungen in Gaza
Davor hatten Berichte über Tötungen im Gazastreifen durch Hamas-Kämpfer international für Empörung gesorgt. Trump hatte das am Dienstag aber zunächst noch mit einem gewissen Verständnis kommentiert: Die Hamas habe gegen „sehr, sehr schlimme Banden“ durchgegriffen, das habe ihn nicht groß gestört. „Das ist okay“, sagte er wörtlich.

Im Netz kursieren Bilder einer öffentlichen Erschießung.(Bild: OSINT)
Im Netz kursieren Bilder einer öffentlichen Erschießung.(Bild: OSINT)(Bild: OSINT)

Auf X war etwa ein Video veröffentlicht worden, das eine Gruppen-Erschießung von rund acht Menschen auf einem Platz südlich der Stadt Gaza zeigen soll. Augenzeugen hatten der Deutschen Presse-Agentur telefonisch gesagt, die Hamas habe den Getöteten vorgeworfen, Kollaborateure der israelischen Armee zu sein. Ein Sprecher des deutschen Auswärtigen Amtes hatte die Erschießungen als schockierend bezeichnet. Auch die palästinensische Autonomiebehörde verurteilte die mutmaßlichen Exekutionen ebenfalls scharf.

Bergung toter Geiseln dauert an
Israel hat unterdessen die Hamas zur Übergabe aller toten Geiseln aufgefordert und damit gedroht, bei Nichteinhaltung des Waffenruhe-Abkommens zum Krieg im Gazastreifen zurückzukehren.

Die erste Phase der von Trump initiierten Waffenruhe sieht die Freilassung und Übergabe aller lebenden und toten Geiseln vor. Bereits am Montag hatten die Islamisten die letzten 20 lebenden Geiseln im Gazastreifen freigelassen. Am Mittwochabend übergab die Hamas zwei weitere Leichen – und hat nach eigener Darstellung damit alle für sie erreichbaren Überreste von Geiseln ausgehändigt.

Verwandte und Freunde senken den Leichnam der getöteten israelischen Geisel Eitan Levi.
Verwandte und Freunde senken den Leichnam der getöteten israelischen Geisel Eitan Levi.(Bild: AP/Francisco Seco)

Laut Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Geiselleichen übergeben. Bisher übergab sie zehn Leichen. Bei einer davon handelt es sich nach israelischen forensischen Erkenntnissen nicht um die sterblichen Überreste einer Geisel, sondern eines Palästinensers.

In einer Erklärung der Hamas hieß es, man unternehme große Anstrengungen, um die Sache abzuschließen. Für die Bergung benötige es „außerordentliche Bemühungen und spezielle Ausrüstungen“. Israels Armee erklärte, die Hamas sei „verpflichtet, sich an die Vereinbarung zu halten und die nötigen Schritte zu unternehmen, um alle Geiseln zurückzugeben“.

Lesen Sie auch:
Auf die Waffenruhe folgen nun offenbar Machtkämpfe zwischen rivalisierenden Milizen im ...
Machtkämpfe in Gaza
Bisher unbekannte Miliz droht nun der Hamas
15.10.2025
Vorwürfe kochen hoch
Hamas schwört Vergeltung – Abkommen auf der Kippe
16.10.2025
Tomahawks auf Eis?
Gipfel an der Donau: Trump will Putin treffen
16.10.2025

Israel: „Brauchen Plan, falls Waffenstillstand scheitert“
Eine israelische Regierungsbehörde erklärte unterdessen, dass die Öffnung des Rafah-Grenzübergangs zwischen Gaza und Ägypten für den Personenverkehr weiterhin verschoben werde. Unterdessen wies der israelische Verteidigungsminister das Militär an, einen „umfassenden Plan“ zur Niederlage der Hamas vorzubereiten, falls der Waffenstillstand im Gazastreifen zusammenbrechen sollte.

Der US-Sender CNN zitierte Trump, dass dieser erwäge, Israel die Wiederaufnahme der Kämpfe zu erlauben, sollte die Hamas sich weigern, ihren Teil der Vereinbarung einzuhalten. Seit Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza im Oktober 2023 sind laut Angaben mindestens 67.967 Menschen getötet und 170.179 verletzt worden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
GazastreifenHamasGaza
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.280 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
234.014 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.783 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Außenpolitik
Kritik an Urteil
Fall Anna (12): „Alle Grenzen überschritten“
Trump droht Hamas
„Werden keine Wahl haben, als sie zu töten“
Tomahawks auf Eis?
Gipfel an der Donau: Trump will Putin treffen
Wirbel um Nazi-Posting
Fix: Dieser FPÖ-Mann wird der Justiz ausgeliefert
Krone Plus Logo
Interna aus Gipfel
Wie die Grenzkontrollen heimlich verlängert wurden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf