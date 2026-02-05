Warum mehr Frauen den Arbeitsplatz räumen müssen

Steigendes Pensionsalter

Ursache ist allerdings nicht allein die noch immer schwächelnde Konjunktur. Auch die schrittweise Erhöhung des Pensionsalters trägt dazu bei, dass immer mehr Frauen beim AMS vorstellig werden. Andererseits sorgt der spätere Ruhestand aber auch dafür, dass mehr Frauen am Arbeitsmarkt verfügbar sind: Die Zahl weiblicher Beschäftigter ist ebenfalls gestiegen – allerdings nur um 0,2 Prozent. Bei den Männern liegt das Plus bei 0,4 Prozent.

Kälte bremst Baubranche

Zugenommen hat im abgelaufenen Jänner auch wieder die Arbeitslosigkeit am Bau – und zwar mit einem Plus von 8,9 Prozent überproportional stark. Der Grund liegt für AMS-Experten in der eiskalten Witterung. Ebenfalls von einem überdurchschnittlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen sind die Industrie (+ 10,6 Prozent) sowie Gesundheits- und Sozialberufe (+ 9,5 Prozent).