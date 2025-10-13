Fehlende Leichen gefährden Trumps Friedensabkommen

Angehörige: Hamas muss „Preis zahlen“

Die Geiselfamilien haben nach eigenen Angaben erfahren, dass die Hamas am Montag nur vier von 28 toten Geiseln an Israel übergeben will. Sie seien schockiert und bestürzt, teilte das Forum der Geiselfamilien mit und forderte die israelische Regierung und die Vermittler auf, Maßnahmen zu ergreifen, um diese „schwere Ungerechtigkeit“ zu korrigieren: „Die Vermittler müssen die Bedingungen der Vereinbarung durchsetzen und sicherstellen, dass die Hamas für diesen Verstoß einen Preis zahlt.“