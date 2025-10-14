Armee-Einheit übernimmt Macht in Madagaskar

Präsident: „Das Volk muss wieder gehört werden“

Der geflohene Präsident sagte, er habe sich an einen sicheren Ort begeben müssen, um sein Leben zu schützen. Er appellierte an die Bevölkerung seines Landes, die bestehende Ordnung zu achten. „Das Volk muss wieder gehört werden. Platz für die Jugend“, schrieb Rajoelina auf der Plattform X. Er äußerte sich bisher nicht zu einem möglichen Rücktritt.