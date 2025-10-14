Frankreichs Premier setzt Pensionsreform aus

Lecornu hat am Dienstag auch einen Entwurf für Einsparungen in der Höhe von etwa 30 Milliarden Euro vorgelegt. Die Regierung muss bis Jahresende den Sparhaushalt verabschieden. Der Entwurf sieht nun vor, das französische Staatsdefizit von 5,8 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) auf unter fünf Prozent zu bringen. Das soll unter anderem durch eine neue Steuer auf vermögensverwaltende Holdings erreicht werden, die als legales Steuerschlupfloch für Reiche gelten. Die Sozialistinnen und Sozialisten hatten überhaupt gefordert, die reichsten Haushalte in der Höhe von zwei Prozent zu besteuern.