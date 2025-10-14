Selenskyj bürgert Stadtchef von Odessa aus

„Ich habe nie einen russischen Pass besessen“, sagte Truchanow nach Bekanntwerden des Entzugs der ukrainischen Staatsbürgerschaft. Er will nun dagegen klagen und verwies dabei auf eine geheimdienstliche Überprüfung seiner Person im Jahr 2022. Mit dem Verlust der Staatsangehörigkeit ist das gewählte Stadtoberhaupt, das seit 2014 Bürgermeister von Odessa ist, praktisch auch seines Amtes enthoben. Selenskyj leitete das Schaffen einer Militärverwaltung ein. Truchanow könnte jetzt sogar die Abschiebung aus der Ukraine drohen.