Buchhändler Thalia eröffnet Spielzeug-Geschäfte

Das Unternehmen sagte, auf Wachstumskurs zu sein. Der Umsatz (gemeinsam mit Partnerunternehmen) sei im Geschäftsjahr 2024/25 (30. September) um 14 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gestiegen. Der Händler betreibt 365 Filialen in Deutschland, 53 in Österreich und 56 in der Schweiz. Er bezeichnet sich in diesen Ländern als marktführend, bezogen auf das Filial- und das Onlinegeschäft. In Deutschland beschäftigt die Firma ungefähr 6100 Menschen, in Österreich ungefähr 900.