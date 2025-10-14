Jeder zweite Österreicher plant einen Winterurlaub

Der Winterurlaub bleibt daher, trotz Verteuerungen etwa bei den Liftkarten oder den Unterkünften, hoch im Kurs. Nach 49 Prozent in der Saison 2024/25 planen heuer sogar 54 Prozent der Österreicher einen solchen. Insgesamt überlegen 20,8 Millionen Gäste (+0,9 Prozent) aus dem In- und Ausland zu uns zu kommen. „Der Trend geht dabei zu 4- und 5-Stern und zu Apartments. 2- und 3-Stern geraten unter Druck“, betont Susanne Kraus-Winkler, Ex-Tourismusstaatssekretärin und Obfrau der Bundessparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer (WKÖ). Das zeigt auch die Umfrage, denn jeder Fünfte spart bei der Unterkunft (siehe Grafik). Gleichzeitig schränken sich 25 Prozent der Reisenden überhaupt nicht ein.