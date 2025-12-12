Falscher Bankmitarbeiter ergaunerte tausende Euros

Ein Salzburger wurde von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert und aufgefordert, Abbuchungen freizugeben. Denn dadurch würde man das Geld nach einem Hackerangriff zurückholen. Stattdessen waren plötzlich fast 50.000 Euro futsch.
Immer wieder hört man von Online-Betrugsfällen. Immer wieder zeigt sich, dass niemand davor geschützt ist. Diese schmerzliche Erfahrung musste kürzlich ein 46-jähriger Salzburger machen. Dieser wurde telefonisch von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen. Denn der Salzburger sei Opfer eines Hackerangriffs geworden.
Geld „zurückholen“
Der Unbekannte meinte daraufhin, dass der 46-Jährige Abbuchungen auf seinem Bankkonto freigeben soll. Denn damit würde man das angeblich bereits abgebuchte Geld zurückholen, schreibt die Polizei in einer Aussendung.
Das Betrugsopfer gab in der Folge sechs Abbuchungen frei und wurde dadurch um knapp 44.000 Euro erleichtert. Außerdem wurde ein 79-Jähriger aus dem Tennengau um 11.000 Euro gebracht. Der Mann erhielt eine Phishing-SMS mit einem Link, auf dem er seine Daten bei Finanzonline aktualisieren sollte.
Nach dem Öffnen gab er seine Kontodaten ein. Zwei unbekannte Täter ergaunerten dadurch die fünfstellige Summe und überwiesen sie auf ein portugiesisches Konto.
• Prüfen Sie die Absenderin bzw. den Absender von Nachrichten. Weist sie bzw. er seltsame Schreibweisen, Zahlen oder Ergänzungen auf?
• Prüfen Sie jeden Link sorgfältig, bevor Sie ihm folgen. Meist ist es besser, die Seiten direkt aufzurufen, anstatt einem Link zu folgen.
• Verwenden Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung.
• Seien Sie bei Nachrichten von unbekannten Absendern skeptisch.
• Bankmitarbeiter fragen Sie nie nach persönlichen Daten oder TAN.
• Lassen Sie sich nicht durch angedrohte Konsequenzen unter Druck setzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.