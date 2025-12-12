Falscher Bankmitarbeiter ergaunerte tausende Euros

• Prüfen Sie die Absenderin bzw. den Absender von Nachrichten. Weist sie bzw. er seltsame Schreibweisen, Zahlen oder Ergänzungen auf?

• Prüfen Sie jeden Link sorgfältig, bevor Sie ihm folgen. Meist ist es besser, die Seiten direkt aufzurufen, anstatt einem Link zu folgen.

• Verwenden Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung.

• Seien Sie bei Nachrichten von unbekannten Absendern skeptisch.

• Bankmitarbeiter fragen Sie nie nach persönlichen Daten oder TAN.

• Lassen Sie sich nicht durch angedrohte Konsequenzen unter Druck setzen.