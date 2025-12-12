Pongau ist bereit für Aufmarsch der Musik-Stars

Rapperin trifft auf ihren Ex-Freund

Am Freitag fahren am Vormittag die Lkw der Künstler am Gelände vor. Veranstalter „Arcadia Live“ konnte für das Ski-Opening gleich mehrere Musikgrößen in den Pongau locken. Am Freitag eröffnet die Berliner Rapperin Ikkimel den Abend. Die Besucher – mehr als 5000 Feierlustige werden erwartet – dürfen sich auf einiges gefasst machen: Ikkimel weiß stets mit provokanten Texten und feministischen Botschaften aufzufallen. Beim „Gastein Sounds“ trifft sie mit ihrem Ex-Lebenspartner zusammen. Rapper Ski Aggu tritt ebenfalls am Freitag auf – sowie die Chartstürmer von SDP. Hip-Hopper Cro setzt am Samstagabend den Schlusspunkt.