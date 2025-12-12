Pongau ist bereit für Aufmarsch der Musik-Stars

Die letzten Arbeiten sind abgeschlossen, die Besucher können kommen: Am Freitagabend steigt in Bad Hofgastein erstmals das „Gastein Sounds“ – ein Ski-Opening der besonderen Art. . .
„Momentan ist es viel wärmer als gedacht. Ich hätte eigentlich geglaubt, dass ich die Fell-Schuhe brauche.“ Die Laune von Produktionsleiter Frank Schachinger konnte am Donnerstag kaum besser sein. Rund um die Aufbauarbeiten für das „Gastein Sounds“-Musikfestival präsentierte sich der Pongau in den vergangenen Tagen von seiner besten Seite. „Echtes Kaiserwetter, wir sind mit den Arbeiten total im Zeitplan“, strahlte Schachinger mit der Sonne um die Wette.
Noch am Nachmittag konnten die unzähligen Helfer die Arbeiten an der zwölf Meter hohen und 32 Meter breiten Bühne abschließen. Knapp zehn Kilometer Kabel galt es am Festivalareal bei der Schlossalm-Talstation in Bad Hofgastein zu verlegen. Die Arbeiter installierten die modernen Tonsysteme und bereiteten die Pyrotechnik-Anlagen vor. „Darauf kann man sich wirklich extrem freuen, wir feuern einiges ab“, versprach Schachinger.
Rapperin trifft auf ihren Ex-Freund
Am Freitag fahren am Vormittag die Lkw der Künstler am Gelände vor. Veranstalter „Arcadia Live“ konnte für das Ski-Opening gleich mehrere Musikgrößen in den Pongau locken. Am Freitag eröffnet die Berliner Rapperin Ikkimel den Abend. Die Besucher – mehr als 5000 Feierlustige werden erwartet – dürfen sich auf einiges gefasst machen: Ikkimel weiß stets mit provokanten Texten und feministischen Botschaften aufzufallen. Beim „Gastein Sounds“ trifft sie mit ihrem Ex-Lebenspartner zusammen. Rapper Ski Aggu tritt ebenfalls am Freitag auf – sowie die Chartstürmer von SDP. Hip-Hopper Cro setzt am Samstagabend den Schlusspunkt.
Für beide Abende gibt es noch Restkarten. „Für das nächste Jahr gibt es bereits Pläne. Wir wollen das ,Gastein Sounds’ hier etablieren“, meint Frank Schachinger von „Arcadia“.
Selbstironie ist den beiden nicht fremd. Gerne bezeichnen sie sich als „bekannteste unbekannte Band der Welt“ – doch das wird den Musikern Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin längst nicht mehr gerecht. Als SDP schafft es das deutsche Duo regelmäßig auf die vordersten Plätze der Hitparaden, auf Musik-Plattformen wie Spotify dürfen sie sich auf Aufrufe im teils zweistelligen Millionen-Bereich freuen.
Am Freitag tritt das Duo beim „Gastein Sounds“ auf. „Wir suchen uns immer eine spezielle Show pro Winter aus und machen dann mit der ganzen Live-Crew einen Skiurlaub. Das machen wir auch in Gastein so“, erklären beide unisono im Gespräch mit der „Krone“. Wie es um die Skikünste der Deutschen bestellt ist? „Irgendwie kommen wir immer die Pisten runter. Vincent ist ja halber Österreicher, dem ist das Skifahren sowieso in die Wiege gelegt“, lacht Kopplin.
Was das Duo noch mit Salzburg verbindet? „Am Tag von unserem Auftritt im Rockhouse haben wir den Weltrekord im Schokoknödel-Essen aufgestellt.“
