Verflixtes Jahr geht für Salzburger zu Ende

„Wir wollen das Jahr mit einem positiven Erlebnis und idealerweise zwei Punkten abschließen“, wünscht sich UHC-Trainer Daniel Röse einen Sieg als vorweihnachtliches Geschenk vom Christkind. Das wird aber alles andere als einfach. Denn die Linzer konnten drei der vergangenen fünf Spiele gewinnen. Ganz anders schaut es beim UHC aus. Aus den vergangenen sechs Liga-Spielen konnte man nur bei Schlusslicht Schwaz gewinnen. Davor gab es das blamable Aus in der ersten Cuprunde bei Landesligist Schwaz Handball Tirol.