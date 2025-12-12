Vorteilswelt
Auswärts in Linz

Verflixtes Jahr geht für Salzburger zu Ende

Salzburg
12.12.2025 13:15
Christian Wagner (re.) kehrt erst 2026 wieder zurück.
Christian Wagner (re.) kehrt erst 2026 wieder zurück.(Bild: Andreas Tröster)

Salzburgs Handballklub hatte im Herbst immer wieder mit vielen verletzten Spielern zu kämpfen. Dementsprechend schwierig verlief die bisherige Saison auch. Das Jahr 2025 geht mit einem Auswärtsspiel in Linz zu Ende.

Seit Wochen klagt der Union-Handballclub Salzburg über mehrere Verletzte. Timon Glimm, Raphael Hagler, Michael Hauch, Moritz Reichle und Florian Stanzel waren sowieso Langzeitinvaliden. Zudem wurde Ende November auch noch Topspieler Christian Wagner am Rad fahrend von einem Auto erwischt. Ein steifes Knie bedeuten erst 2026 wieder ein Spiel. Es war ein verflixtes Jahr für die Handballer, das am Sonntag aus sportlicher Sicht zu Ende geht. In der HLA Challenge West gastieren die Salzburger beim Future Team von HC Linz/Neue Heimat.

„Wir wollen das Jahr mit einem positiven Erlebnis und idealerweise zwei Punkten abschließen“, wünscht sich UHC-Trainer Daniel Röse einen Sieg als vorweihnachtliches Geschenk vom Christkind. Das wird aber alles andere als einfach. Denn die Linzer konnten drei der vergangenen fünf Spiele gewinnen. Ganz anders schaut es beim UHC aus. Aus den vergangenen sechs Liga-Spielen konnte man nur bei Schlusslicht Schwaz gewinnen. Davor gab es das blamable Aus in der ersten Cuprunde bei Landesligist Schwaz Handball Tirol.

