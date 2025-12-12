Festspiele sollen ihren Umbau weiter verzögern

Zwei Möglichkeiten für eine Ersatzspielstätte

Die Umplanung kommt relativ spät, schließlich laufen schon teilweise die Ausschreibungen für die Arbeiten unter anderem im Mönchsberg. Die Ergebnisse der Prüfung sollen bis zur nächsten Sitzung des Kuratoriums im Februar vorliegen. Dann muss entschieden werden. Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer ist skeptisch bei zusätzlichem Spar-Potenzial: „Wenn wir so genau wüssten, wo noch gespart werden könnte, hätten wir das schon getan“, sagt sie.