Liefering will mit Sieg in die Winterpause gehen

Einfluss als Coach im Spiel überschaubar

Von den vergangenen sieben Duellen mit Rapid II haben die Jungbullen drei gewonnen, nie verloren. „Klar ist es bei Zweitvertretungen anders als gegen gestandene Zweitligamannschaften. Aber Rapid hat in den letzten Spielen ordentlich gepunktet, ein gutes Team“, sagt Beichler. Der Coach muss nach seiner roten Karte im vergangenen Spiel bei Austria Lustenau von der Tribüne zusehen, darf kurz vor dem Spiel sowie in der Halbzeit auch nicht in die Kabine. „Wir werden schauen, dass wir das gut hinbekommen. Ich habe Vertrauen in mein Team und es geht in allererster Linie um die Jungs“, weiß der Steirer. Außerdem bewerte man als Trainer den Einfluss von außen während des Spiels sowieso manchmal über.