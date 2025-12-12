Vorteilswelt
Defekter Anschluss

Tausende Liter Molke auf Landesstraße verloren

Salzburg
12.12.2025 08:00
Die Feuerwehr kämpfte gegen die Molke an.
Die Feuerwehr kämpfte gegen die Molke an.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Lamprechtshausen)

Am Donnerstagvormittag hat ein Lkw auf einer Landesstraße im Bundesland Salzburg mehrere Tausend Liter Molke verloren. Die Feuerwehr musste verhindern, dass die Flüssigkeit nicht in ein Fließgewässer kommt.

0 Kommentare

Ein etwas ungewöhnlicher Einsatz ereignete sich am Donnerstag für die Freiwillige Feuerwehr Lamprechtshausen (Salzburg-Umgebung). Durch einen defekten Anschluss verlor ein Druckfass eines Lkw mehrere Tausend Liter Molke auf der L207 – der Berndorfer Landesstraße. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, war bereits ein Großteil der Molke in einen Entwässerungsgraben geronnen.

Spülwagen kam zum Einsatz
Die Floriani konzentrierten sich in der Folge darauf, zu verhindern, dass die Molke in ein Fließgewässer kommt. Mithilfe von einem Spülwagen konnte ein Großteil beim Graben herausgesaugt werden, berichtet die Feuerwehr Lamprechtshausen. Der Graben wurde zudem mit tausend Litern Wasser gespült.

(Bild: Freiwillige Feuerwehr Lamprechtshausen)
(Bild: Freiwillige Feuerwehr Lamprechtshausen)
(Bild: Freiwillige Feuerwehr Lamprechtshausen)

Was ist Molke?
Molke ist die wässrige, gelb-grüne Flüssigkeit, die bei der Käse- oder Quarkherstellung entsteht, wenn die Milch in feste Bestandteile (Käsebruch) und Flüssigkeit getrennt wird, reich an Proteinen, Vitaminen, Mineralstoffen und fast fettfrei. Sie wird als kalorienarmes Getränk (Süß- oder Sauermolke), zur Hautpflege (entzündungshemmend, feuchtigkeitsspendend) und zum Backen verwendet und ist ideal für Diäten und Muskelaufbau, aber nicht für Laktoseintolerante. 

Salzburg

