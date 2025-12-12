Tausende Liter Molke auf Landesstraße verloren

Was ist Molke?

Molke ist die wässrige, gelb-grüne Flüssigkeit, die bei der Käse- oder Quarkherstellung entsteht, wenn die Milch in feste Bestandteile (Käsebruch) und Flüssigkeit getrennt wird, reich an Proteinen, Vitaminen, Mineralstoffen und fast fettfrei. Sie wird als kalorienarmes Getränk (Süß- oder Sauermolke), zur Hautpflege (entzündungshemmend, feuchtigkeitsspendend) und zum Backen verwendet und ist ideal für Diäten und Muskelaufbau, aber nicht für Laktoseintolerante.