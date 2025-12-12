Statt Reis und Sojasauce gibt‘s Pizza und Pasta

„Die Bedingungen waren alles andere als einfach. Es war schwer zu fahren.“ Die erste Weltcupstation der neuen Saison in China forderte die alpinen Snowboarder um Andreas Prommegger ganz schön heraus. Der Pongauer erreichte dort im Parallel-Riesentorläuf die Plätze sechs und 16, mit seiner Leistung war er aber nicht zufrieden. „Ich habe mich davor gut gefühlt, aber dort drüben war alles anders“, sagt der 45-Jährige. Nicht nur die Schneebedingungen waren gewöhnungsbedürftig. „Auch essenstechnisch ist es etwas Anderes“, erklärt „Prommi“, der sich während der acht Tage im Reich der Mitte sehr oft mit Reis und Sojasauce ernährt hat.