Statt Reis und Sojasauce gibt‘s Pizza und Pasta

Die alpinen Snowboarder sind zurück in Europa. Nach zwei Weltcuprennen in China machen Andreas Prommegger und Co. am Wochenende in Cortina d‘Ampezzo Halt. Der Pongauer ist sehr froh, wieder zurück zu sein.
„Die Bedingungen waren alles andere als einfach. Es war schwer zu fahren.“ Die erste Weltcupstation der neuen Saison in China forderte die alpinen Snowboarder um Andreas Prommegger ganz schön heraus. Der Pongauer erreichte dort im Parallel-Riesentorläuf die Plätze sechs und 16, mit seiner Leistung war er aber nicht zufrieden. „Ich habe mich davor gut gefühlt, aber dort drüben war alles anders“, sagt der 45-Jährige. Nicht nur die Schneebedingungen waren gewöhnungsbedürftig. „Auch essenstechnisch ist es etwas Anderes“, erklärt „Prommi“, der sich während der acht Tage im Reich der Mitte sehr oft mit Reis und Sojasauce ernährt hat.
Traumhaftes Bergpanorama
Jetzt könnte er auf Pizza und Pasta umsteigen. Am Wochenende steigen in Cortina d‘Ampezzo (It) zwei Parallel-Riesentorläufe unter Flutlicht. „Das finde ich cool, weil die Stimmung ein Wahnsinn ist. In Bad Gastein haben wir auch immer ein Nachtrennen, dort ist die Atmosphäre auch immer gut“, kann der Snowboarder mit den späteren Startzeiten (17 Uhr in Cortina) viel anfangen. Ein Gefühl bereitet ihm in Norditalien fast Gänsehaut: „Wenn du am Start stehst und die Bergsilhouette anschaust, ist das ein unglaubliches Panorama.“ Ein Nachteil sei bei den Nachtrennen aber, dass die Tage länger werden.
Um Olympiamedaillen fahren die alpinen Snowboarder im Februar übrigens nicht in Cortina, sondern wie unter anderem auch die Skicrosser in Livigno. „Das ist auch cool dort, ein super Gebiet“, schwärmt Prommegger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.