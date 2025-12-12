Verteidiger sticht erneut gegen „Lieblingsgegner“

Bourke verkürzte, St. Denis glich aus, Thaler egalisierte den zwischenzeitlich dritten Rückstand des Tages und sicherte mit dem 3:3-Ausgleich die Verlängerung. Dort war es Corcoran in Überzahl, der den so wichtigen Zusatzpunkt sicherte. Der Verteidiger traf schon im ersten Aufeinandertreffen zweifach. Die Villacher mauserten sich damit zu seinem persönlichen Lieblingsgegner.