Verteidiger sticht erneut gegen „Lieblingsgegner“

Zweiter Sieg in Folge! Dieser war aber hart umkämpft. Nach 0:2 und 2:3-Rückstand sicherten sich die Eisbullen am Freitagabend doch noch einen 4:3-Sieg in Villach und hielten damit den sechsten Tabellenplatz der Eishockey-Liga.
Aufgrund der engen Tabellensituation war eine Pleite gegen Tabellennachbar Villach (7.) quasi verboten. Die Partie begann allerdings fast gleich, wie jene beim 4:2-Sieg am Sonntag in Wien (0:2 gedreht). Der Rückstand nach acht Minuten fiel abermals in Unterzahl und stimmte Trainer Viveiros mal wieder sauer.
Salzburger mit zwei Gesichtern
Die Eisbullen machten an der Drau eine zweischneidige Partie. Defensiv anfällig, offensiv jedoch oft gefährlich. Dennoch musste Salzburg nach einer knappen halben Stunde das 0:2 schlucken, stieg dann aber zur Aufholjagd auf’s Gas.
Bourke verkürzte, St. Denis glich aus, Thaler egalisierte den zwischenzeitlich dritten Rückstand des Tages und sicherte mit dem 3:3-Ausgleich die Verlängerung. Dort war es Corcoran in Überzahl, der den so wichtigen Zusatzpunkt sicherte. Der Verteidiger traf schon im ersten Aufeinandertreffen zweifach. Die Villacher mauserten sich damit zu seinem persönlichen Lieblingsgegner.
Es war sicher kein perfektes Spiel von uns. Am Ende müssen wir mit den zwei Punkten einfach zufrieden sein.
Peter SCHNEIDER, Eisbullen-Stürmer
Bozen feuert Headcoach Kleinendorst
Nicht mehr viel zu sagen hat indes Kurt Kleinendorst, der bei Konkurrent Bozen vor die Tür gesetzt wurde. Die Südtiroler könnten „Krone“-Infos zur Folge schon kommende Woche Doug Shedden als neuen Headcoach präsentieren.
