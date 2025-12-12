So verlief der erste Tag der Winter-Festivals

5000 Besucher pilgerten zum Auftakt des „Gastein Sounds“-Festival. Die Fans feierten schon lange vor dem Aufmarsch der Musikstars. Ikkimel, Ski Aggu und SDP heizten der Menge ein. . .
Die Party startete bereits zur Mittagszeit! Noch lange bevor das Konzertgelände am Freitag bei der Schlossalm-Talstation seine Pforten öffnete, waren viele Besucher des „Gastein Sounds“ bereits bester Laune. Sie machten zunächst die Pisten unsicher – ehe um 13.30 Uhr das Musikfestival bei der Bergstation der Schlossalmbahn Fahrt aufnahm.
Veranstalter „Arcadia Live“ hatte auf knapp 2000 Metern eine Bühne aufgebaut, die deutsche Elektro-Kombo Frittenbude übernahm das Kommando. Knapp 100 Feierlustige ließen sich das nicht entgehen. Mittendrin: eine Poltergruppe in auffälligen Neon-Skianzügen. „Ein witziger Start, aber das Konzert am Abend geben wir uns natürlich auch.“
Das sahen auch fast 5000 weitere Besucher des „Gastein Sounds“ so und verwandelten den Parkplatz der Schlossalmbahn nach Einbruch der Dunkelheit zur Partyzone. Die Berliner Rapperin Ikkimel machte den Anfang, ehe das Duo SDP die Bühne in Bad Hofgastein enterte. Bereits am Vormittag nahmen sich die Deutschen Zeit für ein Gespräch mit der „Krone“ – und gestanden mit einem Lächeln: „Sobald man an so einem schönen Ort wie Bad Hofgastein ankommt, geht das Gehirn automatisch in den Urlaubsmodus. Du musst dich dann aktiv daran erinnern, dass du heute noch eine Show spielen musst.“ Bei ihrem Auftritt war von Ruhe und Entspannung aber keine Rede mehr! Das Duo hatte alle Hits im Gepäck und sparte auch nicht mit Pyro-Einlagen. Zum Abschluss des Premierenabends des „Gastein Sounds“ trat Rapper Ski Aggu auf.
Am Samstag geht das Festival in die zweite Runde. Höhepunkt ist das Konzert von Masken-Rapper Cro.
