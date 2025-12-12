Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Gastein Sounds“

So verlief der erste Tag der Winter-Festivals

Salzburg
12.12.2025 23:45
Die knapp 5000 Besucher waren begeistert
Die knapp 5000 Besucher waren begeistert(Bild: Andreas Tröster)

5000 Besucher pilgerten zum Auftakt des „Gastein Sounds“-Festival. Die Fans feierten schon lange vor dem Aufmarsch der Musikstars. Ikkimel, Ski Aggu und SDP heizten der Menge ein. . . 

0 Kommentare

Die Party startete bereits zur Mittagszeit! Noch lange bevor das Konzertgelände am Freitag bei der Schlossalm-Talstation seine Pforten öffnete, waren viele Besucher des „Gastein Sounds“ bereits bester Laune. Sie machten zunächst die Pisten unsicher – ehe um 13.30 Uhr das Musikfestival bei der Bergstation der Schlossalmbahn Fahrt aufnahm.

Die Mannen von SDP feuerten ein Hit-Feuerwerk ab
Die Mannen von SDP feuerten ein Hit-Feuerwerk ab(Bild: Andreas Tröster)

Veranstalter „Arcadia Live“ hatte auf knapp 2000 Metern eine Bühne aufgebaut, die deutsche Elektro-Kombo Frittenbude übernahm das Kommando. Knapp 100 Feierlustige ließen sich das nicht entgehen. Mittendrin: eine Poltergruppe in auffälligen Neon-Skianzügen. „Ein witziger Start, aber das Konzert am Abend geben wir uns natürlich auch.“

Felix kam mit seiner Polterrunde zum „Gastein Sounds“.
Felix kam mit seiner Polterrunde zum „Gastein Sounds“.(Bild: Andreas Tröster)

Das sahen auch fast 5000 weitere Besucher des „Gastein Sounds“ so und verwandelten den Parkplatz der Schlossalmbahn nach Einbruch der Dunkelheit zur Partyzone. Die Berliner Rapperin Ikkimel machte den Anfang, ehe das Duo SDP die Bühne in Bad Hofgastein enterte. Bereits am Vormittag nahmen sich die Deutschen Zeit für ein Gespräch mit der „Krone“ – und gestanden mit einem Lächeln: „Sobald man an so einem schönen Ort wie Bad Hofgastein ankommt, geht das Gehirn automatisch in den Urlaubsmodus. Du musst dich dann aktiv daran erinnern, dass du heute noch eine Show spielen musst.“ Bei ihrem Auftritt war von Ruhe und Entspannung aber keine Rede mehr! Das Duo hatte alle Hits im Gepäck und sparte auch nicht mit Pyro-Einlagen. Zum Abschluss des Premierenabends des „Gastein Sounds“ trat Rapper Ski Aggu auf.

Am Samstag geht das Festival in die zweite Runde. Höhepunkt ist das Konzert von Masken-Rapper Cro.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
147.117 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
133.830 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
132.183 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf