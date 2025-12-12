So verlief der erste Tag der Winter-Festivals

Das sahen auch fast 5000 weitere Besucher des „Gastein Sounds“ so und verwandelten den Parkplatz der Schlossalmbahn nach Einbruch der Dunkelheit zur Partyzone. Die Berliner Rapperin Ikkimel machte den Anfang, ehe das Duo SDP die Bühne in Bad Hofgastein enterte. Bereits am Vormittag nahmen sich die Deutschen Zeit für ein Gespräch mit der „Krone“ – und gestanden mit einem Lächeln: „Sobald man an so einem schönen Ort wie Bad Hofgastein ankommt, geht das Gehirn automatisch in den Urlaubsmodus. Du musst dich dann aktiv daran erinnern, dass du heute noch eine Show spielen musst.“ Bei ihrem Auftritt war von Ruhe und Entspannung aber keine Rede mehr! Das Duo hatte alle Hits im Gepäck und sparte auch nicht mit Pyro-Einlagen. Zum Abschluss des Premierenabends des „Gastein Sounds“ trat Rapper Ski Aggu auf.