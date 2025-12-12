Maria Alm legt eigene Familienkarte für alle auf

Neu ist in Maria Alm die Familien-Ganzjahreskarte: „Der Vorverkauf ist gerade ausgelaufen. Das ist eine große Unterstützung von Seiten der Gemeinde“, so Müllner. Sommer- und Winterbahnen und das Schwimmbad sind inkludiert. Und auch bei Mikro-Öffis geht Maria Alm einen eigenen Weg. Eine Erweiterung des „Soifen-Leogang“-Shuttle lehnte der Bürgermeister aus Kostengründen ab. Einmal in der Woche ist aber der gemeindeeigene Kleinbus unterwegs. Und die Busse sollen künftig am Abend länger fahren.