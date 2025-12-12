Pkw-Lenkerin übersah auf Straße liegenden Mann

Bereits in der Nacht auf Montag, den 8. Dezember, kam es im Salzburger Stadtteil Itzling zu einem Unfall. Eine 20-jährige Pkw-Lenkerin aus der Stadt Salzburg war laut Polizeimeldung gegen 1.10 Uhr auf der Itzlinger Hauptstraße in Richtung Elisabethstraße unterwegs, als sie im Bereich der Itzlinger Hauptstraße 7 plötzlich einen Widerstand bemerkte. Die Lenkerin gab laut Polizei an, geglaubt zu haben, „etwas“ überfahren zu haben.