Pkw-Lenkerin übersah auf Straße liegenden Mann

Eine 20-jährige Autofahrerin übersah in der Nacht auf Montag eine auf der Straße liegende Person. Aufgrund des Regens bemerkte die Salzburgerin den Bosnier nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Bereits in der Nacht auf Montag, den 8. Dezember, kam es im Salzburger Stadtteil Itzling zu einem Unfall. Eine 20-jährige Pkw-Lenkerin aus der Stadt Salzburg war laut Polizeimeldung gegen 1.10 Uhr auf der Itzlinger Hauptstraße in Richtung Elisabethstraße unterwegs, als sie im Bereich der Itzlinger Hauptstraße 7 plötzlich einen Widerstand bemerkte. Die Lenkerin gab laut Polizei an, geglaubt zu haben, „etwas“ überfahren zu haben.
Bosnier lag am Boden
Die junge Lenkerin hielt sofort an – und es stellte sich heraus, dass dieses „Etwas“ eine am Boden liegende Person war. Die 20-Jährige hatte den 54-jährigen Bosnier aufgrund des starken Regens und der künstlichen Beleuchtung nicht bemerkt, gab sie den Beamten gegenüber an.
Der Bosnier wurde noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch betreut und anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
Ein mit der Autofahrerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang und bittet dabei Zeugen um Hinweise.
Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Verkehrsinspektion Salzburg unter der Nummer 059133-554040 oder mit jeder weiteren Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
