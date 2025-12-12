Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeugen gesucht

Pkw-Lenkerin übersah auf Straße liegenden Mann

Salzburg
12.12.2025 08:34
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)

Eine 20-jährige Autofahrerin übersah in der Nacht auf Montag eine auf der Straße liegende Person. Aufgrund des Regens bemerkte die Salzburgerin den Bosnier nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

0 Kommentare

Bereits in der Nacht auf Montag, den 8. Dezember, kam es im Salzburger Stadtteil Itzling zu einem Unfall. Eine 20-jährige Pkw-Lenkerin aus der Stadt Salzburg war laut Polizeimeldung gegen 1.10 Uhr auf der Itzlinger Hauptstraße in Richtung Elisabethstraße unterwegs, als sie im Bereich der Itzlinger Hauptstraße 7 plötzlich einen Widerstand bemerkte. Die Lenkerin gab laut Polizei an, geglaubt zu haben, „etwas“ überfahren zu haben.

Bosnier lag am Boden
Die junge Lenkerin hielt sofort an – und es stellte sich heraus, dass dieses „Etwas“ eine am Boden liegende Person war. Die 20-Jährige hatte den 54-jährigen Bosnier aufgrund des starken Regens und der künstlichen Beleuchtung nicht bemerkt, gab sie den Beamten gegenüber an.

Der Bosnier wurde noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch betreut und anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch:
Die Feuerwehr kämpfte gegen die Molke an.
Defekter Anschluss
Tausende Liter Molke auf Landesstraße verloren
12.12.2025
Krone Plus Logo
Täter selbst gestellt
So erlebte „Kebab-König“ den wilden Messer-Angriff
11.12.2025

Ein mit der Autofahrerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang und bittet dabei Zeugen um Hinweise.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Verkehrsinspektion Salzburg unter der Nummer 059133-554040 oder mit jeder weiteren Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SalzburgItzling
Polizei
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.700 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
130.872 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Kärnten
ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“
101.486 mal gelesen
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf