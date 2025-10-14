Österreichs Frauen haben einen neuen Teamchef

Sundberg trainierte in der Vergangenheit bereits die schwedischen Teams Norrköping Dolphins und Södertälje BBK sowie die Leicester Riders in England und gehörte auch dem Trainerstab der schwedischen Frauen-Auswahl an. „Das Ziel für die ersten beiden Qualifikationsfenster ist ganz klar: Wir wollen den Einzug in die zweite Runde schaffen“, betonte Sundberg. „Ich brenne auf die Herausforderung, das Team – trotz begrenzter Vorbereitungszeit – zu Top-Leistungen zu coachen.“