Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Basketball

Österreichs Frauen haben einen neuen Teamchef

Sport-Mix
14.10.2025 11:37
(Bild: GEPA)

Der Schwede Jesper Sundberg ist neuer Teamchef von Österreichs Basketball-Frauen und folgt damit auf Chris O‘Shea. Wie der heimische Verband am Dienstag bekanntgab, wird der 36-Jährige die Auswahl in die am 12. November startende Qualifikation für die EM 2027 führen. Parallel übt Sundberg weiterhin sein Amt als Coach der aktuellen deutschen Tabellendritten Hannover aus.

0 Kommentare

Sundberg trainierte in der Vergangenheit bereits die schwedischen Teams Norrköping Dolphins und Södertälje BBK sowie die Leicester Riders in England und gehörte auch dem Trainerstab der schwedischen Frauen-Auswahl an. „Das Ziel für die ersten beiden Qualifikationsfenster ist ganz klar: Wir wollen den Einzug in die zweite Runde schaffen“, betonte Sundberg. „Ich brenne auf die Herausforderung, das Team – trotz begrenzter Vorbereitungszeit – zu Top-Leistungen zu coachen.“

Die Österreicherinnen bekommen es im November bzw. März 2026 mit Großbritannien, der Schweiz und Norwegen zu tun. Die zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die drei besten Drittplatzierten gelangen in die zweite Phase.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
Frauen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
323.003 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
162.418 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.226 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3287 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1278 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Außenpolitik
Trump hilft Selenskyj seit Monaten bei Angriffen
902 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj
Mehr Sport-Mix
Basketball
Österreichs Frauen haben einen neuen Teamchef
Neue Rennmaschine
Kathrin gibt in China im Österreich-Look Vollgas
Im Halbfinale
Sensation! Weltmeisterin schmeißt Littler raus
Krone Plus Logo
Drittes Billard-Gold
Weltmeister erlebte Pleiten, Streit und Verluste
Tischtennis: Team-EM
ÖTTV-Frauen scheitern zum Auftakt an Schweden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf