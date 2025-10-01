Der „Fall Anna“ erschüttert Politik und Justiz

Wie Zadić und SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer sieht Yildirim im „Nur Ja heißt Ja“-Prinzip den Kern der Novelle. „Alle Beteiligten müssen unmissverständlich zustimmen. Das gibt es bereits in vielen Ländern der EU“, so Zadić. Für Stefan ist das Zustimmungsprinzip nicht die Lösung: „Es handelt sich um ein Ablenkungsmanöver vom Versagen in der Asylpolitik.“ Auch ÖVP-Justizsprecher Klaus Fürlinger ist skeptisch: „Das Zustimmungsprinzip würde das tatsächliche Problem nicht lösen.“