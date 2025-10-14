Österreich hat viel mehr Ärzte als vor zehn Jahren

Mehr Ärzte in Ausbildung

Stark zugenommen hat auch die Zahl der Ärzte in Ausbildung von 6300 auf 9600. Allerdings: Rund ein Drittel der frisch gebackenen Ärzte bleibt nicht in Österreich, wie Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), bereits im Sommer erklärte. „Diese Lücke lässt sich auch durch mehr Studienplätze nicht effektiv schließen“, warnte er. Er stellte auch klar: „Es gibt also keinen Ärztemangel an sich, sondern einen deutlichen Mangel im öffentlichen System, sei es im Kassenbereich oder in den Krankenhäusern.“