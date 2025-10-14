„Das ist Parteibuch- und Freunderlwirtschaft“

Im aktuellen krone.tv-Politik-Duell ging es um die umstrittene Diversion von ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Er stand ja letzte Woche vor Gericht, weil er für einen ihm genehmen und ÖVP-nahen Kandidaten beim ausgeschriebenen Leitungsjob im Finanzamt Braunau/Ried/Schärding interveniert haben soll und eine besser qualifizierte Kandidatin den begehrten Job somit nicht bekommen hat. Von der Krone-Redaktion hat Wöginger daher den schmucken Titel ´Kasperl der Woche´ erhalten.
Andreas Mölzer: „Parteibuchwirtschaft, Freunderlwirtschaft, Nepotismus. Das ist Österreich.“ Die langjährige Grüne Parteiobfrau Eva Glawischnig stellt hingegen klar in Abrede, Nepotismus (also die ungerechtfertigte Bevorzugung von Verwandten oder Freunden, Anm.) in ihrer Amtszeit je in Erwägung gezogen zu haben: „Aber Wöginger hat das Finanzamt mit einem Freund politisch besetzt.“ Mölzer süffisant: „Aber geh, Frau Glawischnig. So ist das in unserem Land. Sie werden in ihrer Zeit ja auch einem Bekannten oder Verwandten lieber einen Job gegeben haben als jemanden, den sie nicht kennen.“ Glawischnig strikt: „Nein, ich habe für meinen Mann oder meine Kinder in all den Jahren nie etwas genommen oder ihnen etwas zukommen lassen. So etwas habe ich nie gemacht und hätte daran auch nie gedacht.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.