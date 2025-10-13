Trump unterschrieb als Erster das Gaza-Abkommen

Die erste Phase des Gaza-Friedensplans ist angelaufen, die lebenden Hamas-Geiseln gegen knapp 2000 palästinensische Häftlinge getauscht worden. Am Montagabend ist das Abkommen zwischen Israel und der Hamas auch offiziell besiegelt worden – mit der Unterschrift der Vermittlerstaaten.
Als Erster durfte US-Präsident Donald Trump seinen Namen unter das umfassende Dokument anbringen. Danach folgten die Vertreter Ägyptens, Katars und der Türkei, die sich im ägyptischen Badeort Sharm el Sheikh eingefunden haben, um im Rahmen eines internationalen Gipfeltreffens die nächste Phase des Gaza-Deals einzuläuten.
Man habe 3000 Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu gelangen, sagte Trump in seiner Rede. Der 79-Jährige gab sich zuversichtlich: „Jetzt wird das halten.“ Denn das Papier lege „eine ganze Reihe von Regeln und Bestimmungen“ fest und sei „sehr umfassend“, so Trump weiter.
Netanyahu wegen Druck der Türkei nicht dabei
Obwohl es zunächst eine Ankündigung Ägyptens gegeben hatte, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu werde ebenfalls an dem Gipfel teilnehmen, stellte das Büro des israelischen Premiers am Montag klar, dass dieser nicht nach Sharm el-Sheikh reisen würde. Als Begründung wurde angegeben, der Gipfel finde zu kurz vor dem Beginn des jüdischen Feiertags Simchat Torah statt, der am Montagabend beginnt. Aus Diplomatenkreisen hieß es hingegen, dass Netanyahu auf Bestreben der Türkei und des Irak nicht nach Ägypten gereist sei.
Netanyahu bleibe dem Treffen aufgrund einer Initiative Erdogans und wegen der diplomatischen Bemühungen Ankaras und anderer Länder fern, erfuhr AFP aus türkischen Diplomatenkreisen. Ein Berater des irakischen Regierungschefs Shia al-Sudani wiederum sagte, die irakische Delegation habe mit einem Boykott des Gipfels gedroht, falls Netanyahu daran teilnehmen sollte.
