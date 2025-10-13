Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es wird halten“

Trump unterschrieb als Erster das Gaza-Abkommen

Außenpolitik
13.10.2025 19:00
US-Präsident Donald Trump zeigt stolz seine Unterschrift auf dem Gaza-Friedensabkommen.
US-Präsident Donald Trump zeigt stolz seine Unterschrift auf dem Gaza-Friedensabkommen.(Bild: EPA/YOAN VALAT / POOL)

Die erste Phase des Gaza-Friedensplans ist angelaufen, die lebenden Hamas-Geiseln gegen knapp 2000 palästinensische Häftlinge getauscht worden. Am Montagabend ist das Abkommen zwischen Israel und der Hamas auch offiziell besiegelt worden – mit der Unterschrift der Vermittlerstaaten.

0 Kommentare

Als Erster durfte US-Präsident Donald Trump seinen Namen unter das umfassende Dokument anbringen. Danach folgten die Vertreter Ägyptens, Katars und der Türkei, die sich im ägyptischen Badeort Sharm el Sheikh eingefunden haben, um im Rahmen eines internationalen Gipfeltreffens die nächste Phase des Gaza-Deals einzuläuten.

Das hochrangige Treffen in Sharm el-Sheikh läuft unter dem Motto „Frieden 2025“.
Das hochrangige Treffen in Sharm el-Sheikh läuft unter dem Motto „Frieden 2025“.(Bild: EPA/YOAN VALAT / POOL)

Man habe 3000 Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu gelangen, sagte Trump in seiner Rede. Der 79-Jährige gab sich zuversichtlich: „Jetzt wird das halten.“ Denn das Papier lege „eine ganze Reihe von Regeln und Bestimmungen“ fest und sei „sehr umfassend“, so Trump weiter.

Netanyahu wegen Druck der Türkei nicht dabei
Obwohl es zunächst eine Ankündigung Ägyptens gegeben hatte, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu werde ebenfalls an dem Gipfel teilnehmen, stellte das Büro des israelischen Premiers am Montag klar, dass dieser nicht nach Sharm el-Sheikh reisen würde. Als Begründung wurde angegeben, der Gipfel finde zu kurz vor dem Beginn des jüdischen Feiertags Simchat Torah statt, der am Montagabend beginnt. Aus Diplomatenkreisen hieß es hingegen, dass Netanyahu auf Bestreben der Türkei und des Irak nicht nach Ägypten gereist sei.

Lesen Sie auch:
Die Hamas hätte am Montag 28 Leichen übergeben sollen.
„Hamas muss zahlen“
Fehlende Leichen gefährden Trumps Friedensabkommen
13.10.2025
Häftlinge entlassen
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
13.10.2025
Kein Israel-Ausschluss
Nahost-Frieden rettet auch Song Contest in Wien
13.10.2025
Ende des Gaza-Krieges
Nahost-Experte: „Ohne Hamas wird es nicht gehen“
13.10.2025

Netanyahu bleibe dem Treffen aufgrund einer Initiative Erdogans und wegen der diplomatischen Bemühungen Ankaras und anderer Länder fern, erfuhr AFP aus türkischen Diplomatenkreisen. Ein Berater des irakischen Regierungschefs Shia al-Sudani wiederum sagte, die irakische Delegation habe mit einem Boykott des Gipfels gedroht, falls Netanyahu daran teilnehmen sollte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Mehr Außenpolitik
„Krone“-Kommentar
Terror ist geblieben: Gaza vor erstem Stolperstein
„Es wird halten“
Trump unterschrieb als Erster das Gaza-Abkommen
„Hamas muss zahlen“
Fehlende Leichen gefährden Trumps Friedensabkommen
Fall mit 12 Kindern
Bei Sozialhilfe „Hunderte Millionen einsparen“
Spionagering?
Ungarischer EU-Kommissar in Erklärungsnot
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine