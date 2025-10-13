Trump unterschrieb als Erster das Gaza-Abkommen

Netanyahu wegen Druck der Türkei nicht dabei

Obwohl es zunächst eine Ankündigung Ägyptens gegeben hatte, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu werde ebenfalls an dem Gipfel teilnehmen, stellte das Büro des israelischen Premiers am Montag klar, dass dieser nicht nach Sharm el-Sheikh reisen würde. Als Begründung wurde angegeben, der Gipfel finde zu kurz vor dem Beginn des jüdischen Feiertags Simchat Torah statt, der am Montagabend beginnt. Aus Diplomatenkreisen hieß es hingegen, dass Netanyahu auf Bestreben der Türkei und des Irak nicht nach Ägypten gereist sei.