Darum stürzte Frankreich ins politische Chaos

In Frankreich regiert das absolute Chaos. Der französische Premierminister Sébastien Lecornu hat am Montagmorgen seinen Rücktritt eingereicht. Präsident Emmanuel Macron nahm diesen an. Das Pikante daran: Lecornu wurde erst Anfang September von Macron zum neuen Premierminister ernannt. Auch sein Vorgänger François Bayrou war lediglich neun Monate im Amt. Ein hausgemachtes Desaster für die „Grande Nation“, die zum Sorgenkind und Unsicherheitsfaktor in Europa zu verkommen droht. Frankreich steuert mit Vollgas auf die Unregierbarkeit zu.