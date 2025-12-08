Im Handel war es heuer ein ruhiger 8. Dezember

Er ist ebenso umstritten, wie beliebt. Der 8. Dezember – Maria Empfängnis – ist eigentlich ein gesetzlicher Feiertag, wird allerdings schon seit Jahrzehnten vom heimischen Handel als zusätzlicher Einkaufstag genutzt, viele Geschäfte haben an diesem Tag offen. Kritik an dieser Praxis kommt regelmäßig von Seiten der Kirchen und Arbeitnehmervertreter. Offen war heuer dennoch wieder – doch das ganz große Geschäft blieb dann doch aus.