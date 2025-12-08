Ex-Bürgermeister trotz „tätiger Reue“ vor Gericht

19.000 Euro Schaden zurückbezahlt

Der Auftrag für das Gutachten sei vorwiegend in Lugers eigenem Interesse gelegen, so die Staatsanwaltschaft. Sie wirft ihm Untreue vor, der Schaden betrage gut 19.000 Euro. Lugers Anwalt René Haumer zweifelt daran, dass der Tatbestand der Untreue erfüllt sei. Das Rechtsgutachten treffe „überwiegend werthaltige Aussagen“ für die LIVA, so die Verteidigungslinie. Auch habe Luger die Handlungen, die ihm im Strafantrag zur Last gelegt werden, nie bestritten und er stehe dazu. Mittlerweile hat er aber die 19.000 Euro an die LIVA, die sich sonst als Privatbeteiligte dem Verfahren angeschlossen hätte, zurückbezahlt. Möglicherweise peilt Luger damit nach dem Vorbild von ÖVP-Klubobmann August Wöginger eine Diversion an, strafmildernd dürfte es im Fall einer Verurteilung jedenfalls sein.