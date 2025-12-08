„Durchschnaufen“ am Linzer Flughafen nach Zusage

„Durchstarten, durchstarten“, wird in Filmen oft ins Funkgerät gerufen, wenn die Landung eines Flugzeugs zu scheitern droht. Durchstarten müsste auch der angeschlagene Linzer Flughafen, dafür ist die Zusage von Turkish Airlines zwar zu wenig, aber vielleicht verhindert sie eine Bruchlandung.
Die Airline hatte angekündigt, dass es Bestrebungen gebe, die Frachtflüge von Linz-Hörsching nach Wien-Schwechat zu verlagern. Das wäre ein herber Rückschlag für den Linzer Airport gewesen, der wegen schwindender Passagierzahlen und maroder Finanzlage auch vom oö. Landesrechnungshof gerügt worden war.
Vier Flüge pro Woche
Jetzt gibt´s zumindest ein kleines Aufatmen. Denn Turkish Airlines hat zugesagt, dass „alles bleibt, wie es ist“. Die Tochter-Flugline Turkish Cargo wird weiterhin viermal pro Woche von Istanbul nach Linz und retour fliegen, um Fracht abzuladen oder aufzuladen.
