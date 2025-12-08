Vorteilswelt
Frachtflieger bleibt

„Durchschnaufen“ am Linzer Flughafen nach Zusage

Oberösterreich
08.12.2025 14:00
Dem Linzer Flughafen bleibt ein Fracht-Auftrag fix erhalten
Dem Linzer Flughafen bleibt ein Fracht-Auftrag fix erhalten(Bild: Barbara Kneidinger)

„Durchstarten, durchstarten“, wird in Filmen oft ins Funkgerät gerufen, wenn die Landung eines Flugzeugs zu scheitern droht. Durchstarten müsste auch der angeschlagene Linzer Flughafen, dafür ist die Zusage von Turkish Airlines zwar zu wenig, aber vielleicht verhindert sie eine Bruchlandung.

Die Airline hatte angekündigt, dass es Bestrebungen gebe, die Frachtflüge von Linz-Hörsching nach Wien-Schwechat zu verlagern. Das wäre ein herber Rückschlag für den Linzer Airport gewesen, der wegen schwindender Passagierzahlen und maroder Finanzlage auch vom oö. Landesrechnungshof gerügt worden war. 

Lesen Sie auch:
Der Linzer Flughafen schreibt seit 2020 jährlich Verluste.
Kritik an Vorgängen
Sonder-Kontrollausschuss tagt zum Linzer Flughafen
04.12.2025
Hohe Verluste
Linzer Flughafen braucht dringend einen neuen Kurs
18.11.2025

Vier Flüge pro Woche
Jetzt gibt´s zumindest ein kleines Aufatmen. Denn Turkish Airlines hat zugesagt, dass „alles bleibt, wie es ist“. Die Tochter-Flugline Turkish Cargo wird weiterhin viermal pro Woche von Istanbul nach Linz und retour fliegen, um Fracht abzuladen oder aufzuladen. 

