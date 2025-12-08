„Für weiße Weihnachten schaut es schlecht aus“

Nachttemperaturen konservieren die Skipisten

Auch in den Bergen schaut´s nicht nach Kälteeinbruch aus. Im Gegenteil, es soll sogar wärmer als im Tal werden, nur in der Nacht kühlt es in Gosau laut derzeitigen Berechnungen ab und zu auf minus ein Grad ab. Unter Tags soll es „oben“ auch deutlich sonniger werden als im Zentralraum. Das selbe gilt für das Mühlviertel – am Hochficht werden in der Nacht die Pisten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zwar konserviert, am Tag wird´s bis zum vierten Adventwochenende immer zwischen fünf und zehn Grad warm. Bedeutender Niederschlag – weder Regen noch Schnee – ist derzeit auch nicht in Sicht.