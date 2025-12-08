„Für weiße Weihnachten schaut es schlecht aus“

Es war schon eisig kalt, Schnee fiel bis in die Niederungen Oberösterreichs, blieb sogar einige Tage liegen. Auf den Bergen sind die Pisten auch dank Schneekanonen präpariert. Doch die Vorzeichen für weiße Weihnachten stehen denkbar schlecht, prognostizieren jetzt die Meteorologen.
„Auch Richtung drittes Adventswochenende ist weiterhin weit und breit kein Winterwetter in Sicht. Wenn überhaupt, überqueren uns Tiefs nur kurz, vom Atlantik dürften uns anhaltend milde Luftmassen erreichen. Die Vorzeichen für Weiße Weihnachten stehen heuer also denkbar schlecht, auch wenn es bis zum Fest noch mehr als zwei Wochen hin ist“, Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet wird beim Blick auf die Wetterkarten angesichts der Wünsche der Oberösterreich nicht warm ums Herz. Denn Kälte wäre gefragt, die hat sich nach dem eisigen Stelldichein aber jetzt verzogen.
Bis zu zwölf Grad im Plus
Und der Blick in die nähere Zukunft verheißt für Freunde des weißen Goldes und kitschig schöner Weihnachtsstimmung nichts Gutes. Im Zentralraum Oberösterreichs steht sogar bis zum vierten Adventsonntag kein Frosttag in den aktuellen Karten. Diese Woche soll es sogar bis zu zwölf Grad warm werden, dann sinkt das Thermometer kaum unter fünf Grad.
Nachttemperaturen konservieren die Skipisten
Auch in den Bergen schaut´s nicht nach Kälteeinbruch aus. Im Gegenteil, es soll sogar wärmer als im Tal werden, nur in der Nacht kühlt es in Gosau laut derzeitigen Berechnungen ab und zu auf minus ein Grad ab. Unter Tags soll es „oben“ auch deutlich sonniger werden als im Zentralraum. Das selbe gilt für das Mühlviertel – am Hochficht werden in der Nacht die Pisten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zwar konserviert, am Tag wird´s bis zum vierten Adventwochenende immer zwischen fünf und zehn Grad warm. Bedeutender Niederschlag – weder Regen noch Schnee – ist derzeit auch nicht in Sicht.
Erste Dezemberwoche war auch schon zu mild
„Bisher zeigte sich der Dezember schon von seiner ruhigen und wenig winterlichen Seite, die erste Woche fiel um gut 1 Grad zu mild aus“, heißt es bei Ubimet. Nun schaut es schon nach vorgezogenem Weihnachtstauwetter aus, wobei es im nebeligen Tal kühler bleibt als auf den sonnigen Bergen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.