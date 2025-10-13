ÖVP stellt der EU beim Waldgesetz einen Baum auf

Jahr für Jahr wachsen Österreichs Wälder um eine Fläche von rund 5000 Fußballfeldern. In zehn Jahren entspricht das also so viel, wie der gesamten Wiener Stadtfläche. Jahr für Jahr gab es zuletzt jedoch auch Vorschläge von Bürokraten aus Brüssel, die solch positive Entwicklungen gefährden würden. Durch die so umstrittene EU-Entwaldungsverordnung würde einen Baum im Wienerwald künftig bekanntlich mit einem im Regenwald gleichgestellt werden. Mit der fatalen Folge, dass Förster künftig für jede einzelne gefällte Fichte, Eiche, Tanne nachweisen müssten, dass diese nicht aus „Entwaldung“, wie zum Beispiel im Amazonas, stammt.