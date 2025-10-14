Marathon in Wien ist bereits ausgebucht!

Unglaublich! So früh wie nie zuvor – mehr als sechs Monate vor dem Event – sind der Marathon und der Halbmarathon des Vienna City Marathons am 19. April 2026 ausgebucht! Nachdem die Anmeldungen für den Halbmarathon bereits am 1. Oktober 2025 geschlossen wurden, wurde am Dienstag auch das Teilnehmer-Limit für den Marathon erreicht.