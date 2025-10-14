Marathon in Wien ist bereits ausgebucht!

Unglaublich! So früh wie nie zuvor – mehr als sechs Monate vor dem Event – sind der Marathon und der Halbmarathon des Vienna City Marathons am 19. April 2026 ausgebucht! Nachdem die Anmeldungen für den Halbmarathon bereits am 1. Oktober 2025 geschlossen wurden, wurde am Dienstag auch das Teilnehmer-Limit für den Marathon erreicht.
Die endgültigen Teilnehmerzahlen stehen natürlich noch nicht fest. Beim VCM rechnet man damit, dass es wieder circa 13.000 Teilnehmer beim Marathon und etwa 14.000 beim Halbmarathon werden.
Warteliste
Über bestimmte Kanäle wie zum Beispiel Reisebüros sind derzeit noch, solange der Vorrat reicht, Startplätze zu bekommen, teilt der VCM mit. Zudem hat der Veranstalter des Vienna City Marathons für Interessenten eine Warteliste eingerichtet, falls reservierte Startplätze zurückgegeben werden.
Olaf Brockmann
Kommentare
