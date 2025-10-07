Kanzler will neue EU-Verordnung zur Entwaldung

Nachweise als Bürokratie-Barriere

Dem aber nicht genug: Kommt die Verordnung, würden Unternehmen auf dem EU-Markt dazu verpflichtet werden, unter anderen für Produkte aus Kaffee, Kakao, Soja und Rinder, Entwaldungsfreiheit und Rückverfolgbarkeit nachzuweisen. „Das betrifft Land- und Forstwirte, Händler sowie viele Gewerbe- und Industriebetriebe in Österreich – und das, obwohl sich der österreichische Wald seit Jahrzehnten positiv entwickelt“, kritisieren Bundeskanzler Christian Stocker und Totschnig unisono.