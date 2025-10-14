William & Kate: Umzug schneller als gedacht

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43), das beliebteste Paar der britischen Königsfamilie, stehen kurz vor einem großen Schritt: Die Prinzessin und der Prinz von Wales ziehen mit ihren drei Kindern – Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – in ihr neues Zuhause, die Forest Lodge im Windsor Great Park.