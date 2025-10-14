Vorteilswelt
Bye-bye Cottage!

William & Kate: Umzug schneller als gedacht

Royals
14.10.2025 13:56
William und Kate können bereits einen Monat früher in ihr neues Zuhause für die Ewigkeit ziehen.
William und Kate können bereits einen Monat früher in ihr neues Zuhause für die Ewigkeit ziehen.(Bild: AFP/EDDIE MULHOLLAND)

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43), das beliebteste Paar der britischen Königsfamilie, stehen kurz vor einem großen Schritt: Die Prinzessin und der Prinz von Wales ziehen mit ihren drei Kindern – Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – in ihr neues Zuhause, die Forest Lodge im Windsor Great Park.

0 Kommentare

Wie britische Medien berichten, soll die Familie bereits Anfang November einziehen – früher als geplant! Damit könnten sie pünktlich zu Guy Fawkes Night am 5. November, dem traditionellen Feuerwerksfest in Großbritannien, im neuen Heim feiern.

150-Hektar-Sicherheitsbereich
Ursprünglich sollte der Umzug erst zu Weihnachten stattfinden, doch die Renovierungen wurden schneller abgeschlossen als erwartet. Möbel und persönliche Gegenstände werden bereits geliefert. Rund um das Anwesen wurde ein 150-Hektar-Sicherheitsbereich eingerichtet – in enger Abstimmung mit dem britischen Innenministerium.

Das neue Zuhause der Royals: Acht Schlafzimmer, umgeben von Natur, absolute Privatsphäre – und genug Platz für die künftige Königsfamilie.

Nicht erst zu Weihnachten, sondern schon Anfang November ist das neue Heim der Wales-Familie ...
Nicht erst zu Weihnachten, sondern schon Anfang November ist das neue Heim der Wales-Familie bezugsfertig.(Bild: APA/Aaron Chown/PA via AP)

Kate kümmert sich persönlich um Einrichtung
Während Prinz William Anfang November für den Earthshot Prize und die Klimakonferenz COP30 nach Brasilien reist, bleibt Kate Middleton in Windsor zurück. Sie kümmert sich persönlich um Möbel, Einrichtung und das endgültige Einrichten der neuen Familienresidenz.

Frühere Bauarbeiten im Eingangsbereich der Forest Lodge
Frühere Bauarbeiten im Eingangsbereich der Forest Lodge(Bild: John Stillwell / PA / picturedesk.com)

Ab dem 17. Oktober starten die Kinder in die Herbstferien – perfekt also, um den Umzug gemeinsam zu erleben, bevor William zu seiner Auslandsreise aufbricht.

Ein neues Kapitel für die Royals: Nach Jahren in Adelaide Cottage beginnt für Kate, William und die Kinder nun das Leben in ihrem „Forever Home“.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
