William & Kate: Umzug schneller als gedacht

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43), das beliebteste Paar der britischen Königsfamilie, stehen kurz vor einem großen Schritt: Die Prinzessin und der Prinz von Wales ziehen mit ihren drei Kindern – Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – in ihr neues Zuhause, die Forest Lodge im Windsor Great Park.
Wie britische Medien berichten, soll die Familie bereits Anfang November einziehen – früher als geplant! Damit könnten sie pünktlich zu Guy Fawkes Night am 5. November, dem traditionellen Feuerwerksfest in Großbritannien, im neuen Heim feiern.
150-Hektar-Sicherheitsbereich
Ursprünglich sollte der Umzug erst zu Weihnachten stattfinden, doch die Renovierungen wurden schneller abgeschlossen als erwartet. Möbel und persönliche Gegenstände werden bereits geliefert. Rund um das Anwesen wurde ein 150-Hektar-Sicherheitsbereich eingerichtet – in enger Abstimmung mit dem britischen Innenministerium.
Das neue Zuhause der Royals: Acht Schlafzimmer, umgeben von Natur, absolute Privatsphäre – und genug Platz für die künftige Königsfamilie.
Kate kümmert sich persönlich um Einrichtung
Während Prinz William Anfang November für den Earthshot Prize und die Klimakonferenz COP30 nach Brasilien reist, bleibt Kate Middleton in Windsor zurück. Sie kümmert sich persönlich um Möbel, Einrichtung und das endgültige Einrichten der neuen Familienresidenz.
Ab dem 17. Oktober starten die Kinder in die Herbstferien – perfekt also, um den Umzug gemeinsam zu erleben, bevor William zu seiner Auslandsreise aufbricht.
Ein neues Kapitel für die Royals: Nach Jahren in Adelaide Cottage beginnt für Kate, William und die Kinder nun das Leben in ihrem „Forever Home“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.