Spionage: Anklage gegen Egisto Ott rechtskräftig

Deal von Marsalek

Im November 2022 soll er einen sogenannten SINA-Laptop mit brisanten geheimdienstlichen Informationen eines EU-Staates übermittelt haben, 20.000 Euro seien geflossen, heißt es. Den Deal soll Marsalek eingefädelt haben, der für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB gearbeitet haben soll. Der Laptop dürfte für das Regime in Teheran bestimmt gewesen sein. Marsalek ist untergetaucht und seit Jahren auf der Flucht.