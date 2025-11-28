Von „Ex“ niedergestoßen: „Spüre meine Beine nicht“

Der folgenschwere Streit spielte sich am Nachmittag gegen 16.30 Uhr in der Eschenallee ab. Laut Angaben der 18-Jährigen soll der Beschuldigte „sie so gestoßen haben, dass sie mit dem Rücken gegen die Gehsteigkante gefallen sei“, so Polizeisprecherin Irina Steirer. „Da sie ihre Beine nicht mehr spürte und nicht aufstehen konnte, rief sie um Hilfe“, so Steirer weiter.