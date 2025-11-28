Vorteilswelt
Bei Streit in Wien

Von „Ex“ niedergestoßen: „Spüre meine Beine nicht“

Wien
28.11.2025 11:58
Die junge Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagnachmittag im Wiener Bezirk Favoriten abgespielt: Der Streit mit ihrem Ex-Freund nahm für eine 18-Jährige ein schreckliches Ende. Der mutmaßliche Täter stieß die Frau – sie stürzte mit Rücken gegen die Gehsteigkante!

Der folgenschwere Streit spielte sich am Nachmittag gegen 16.30 Uhr in der Eschenallee ab. Laut Angaben der 18-Jährigen soll der Beschuldigte „sie so gestoßen haben, dass sie mit dem Rücken gegen die Gehsteigkante gefallen sei“, so Polizeisprecherin Irina Steirer. „Da sie ihre Beine nicht mehr spürte und nicht aufstehen konnte, rief sie um Hilfe“, so Steirer weiter. 

Hier finden Sie Hilfe

  • Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
  • Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.
  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Ein Zeuge sollte wenig später die junge Frau am Boden vorfinden. Er verständigte den Notruf. Das Opfer wurde von der Berufsrettung samt Notarzt versorgt und schwer verletzt ins Spital gebracht. Über den aktuellen Gesundheitszustand der 18-Jährigen ist nichts bekannt.

Ex-Freund bestätigte Tat
Der mutmaßliche Täter war noch an Ort und Stelle und gab zu, die 18-Jährige gestoßen zu haben. Der 21-Jährige wurde festgenommen, zudem wurden ein Betretungsverbot sowie ein Annäherungsverbot ausgesprochen.

Porträt von krone.at
krone.at
