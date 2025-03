Spionage-Causa: „Vom Staatsschützer zum Gefährder“

Otts Verteidiger ortet politisch motivierte Anklage

Daraufhin konterte einer der beiden verteidiger Otts, der Wiener Anwalt Joseph Phillip Bischof, Ott „war und ist Staatsschützer und kein Lebensgefährder“. Ott habe als Polizeibeamter „maßgeblich zur Aufklärung der Briefbomben-Serie beigetragen“ und bei der Befreiung von österreichischen Geiseln im Ausland mitgewirkt, führte Bischof zur Verteidigung des Angeklagten an. In ungewöhnlich deftigen Worten geißelte Bischof in Richtung der Staatsanwaltschaft die lange Ermittlungsdauer des Verfahrens: „Wenn ich sieben bis acht Jahre in den Hut scheiß‘, bin ich als Verteidiger zu recht weg vom Fenster.“