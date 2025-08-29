Brisante Spionageanklage gegen Egisto Ott

Die Causa um den Ex-BVT-Beamten Egisto Ott spitzt sich weiter zu: Die Staatsanwaltschaft Wien hat nun Anklage gegen den Chefinspektor und einen weiteren Polizisten erhoben. Ott soll sensible Daten missbraucht, einem russischen Nachrichtendienst zugearbeitet und dafür Geld angenommen haben. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft – verhandelt wird vor einem Geschworenengericht.